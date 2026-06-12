Ancelotti aquece o clima para o tão aguardado confronto: “Não importa se o Marrocos é campeão africano ou vice-campeão”

O italiano Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, elogiou a força da seleção marroquina, afirmando que os “Leões do Atlante” representam um verdadeiro desafio para a Seleção no confronto previsto para sábado, no âmbito da disputa do Grupo 3 da Copa do Mundo de 2026.

Ancelotti disse, durante a coletiva de imprensa realizada na noite de sexta-feira: “O Marrocos é uma equipe muito organizada, com qualidade em todos os aspectos do jogo. Temos que jogar uma partida completa em todos os aspectos; não podemos descuidar de nada: nem na defesa, nem no ataque, nem nas transições ofensivas e defensivas”.

O experiente técnico italiano acrescentou: “Devemos dar muita atenção ao nosso nível defensivo e jogar com força nas jogadas de bola parada, pois elas são nossa fonte de força. No futebol moderno, não existem times pequenos; o Marrocos é um dos melhores times da África”.

Uma equipe forte

Ancelotti recusou-se a subestimar a seleção marroquina, afirmando: “Sejam eles vice-campeões ou campeões da Copa Africana das Nações, não quero entrar nesse mérito, mas são uma equipe forte e bem preparada. Contam com jogadores de alto nível, muitos dos quais alcançam grandes sucessos na Europa. Temos um grande respeito por essa seleção”.

Sobre suas expectativas para a partida, o detentor de recordes na Liga dos Campeões disse: “Acho que o jogo será muito emocionante. É difícil prever a vitória, mas somos capazes de competir e, na verdade, buscamos a vitória. A vitória depende de pequenos detalhes, mas acredito que nosso ânimo está alto agora”.

Ele alertou para o perigo da seleção marroquina, dizendo: “Todos os nossos adversários, como o Marrocos, têm jogadores de destaque e podem nos causar problemas se não estivermos preparados para a partida”.

E acrescentou: “Temos confiança neste torneio, não apenas na primeira partida, pois ela é apenas o início da competição. Nos preparamos bem e, quanto à torcida, vamos jogar de uma forma que a divirta. Acredito que haverá uma grande presença de torcedores do Brasil e do Marrocos”.

Sobre sua transição do treinamento de clubes para as seleções nacionais, Ancelotti revelou: “A tarefa do treinador é se adaptar. Ele precisa se adaptar a muitas coisas: as características dos jogadores, o ambiente, a cultura da seleção nacional e a cultura do país. Tentei me adaptar rapidamente e acredito que o trabalho realizado este ano nos permite competir nesta Copa do Mundo”.

Recuperação de Neymar

Nesse contexto, Ancelotti falou sobre a situação do craque brasileiro Neymar da Silva, dizendo: “Neymar está dando o máximo para se recuperar o mais rápido possível. Esperamos que ele se junte à equipe na próxima semana. Não há dúvidas sobre sua qualidade técnica, assim como sua experiência e o exemplo que ele dá para o resto da equipe”.

Sobre a exclusão do zagueiro Wesley da lista devido à lesão, Ancelotti disse com evidente tristeza: “Excluir um jogador da escalação é uma parte do meu trabalho que não gosto de fazer. É muito triste. Não tive outra escolha. Ele sofreu uma lesão grave e não conseguirá se recuperar a tempo para a Copa do Mundo”.

E explicou: “Quando eu estava anunciando a lista da equipe, a dúvida era se eu convocaria nove zagueiros ou oito zagueiros e um meio-campista a mais. A versatilidade de Danilo e Ibáñez nos dá confiança, por isso preferimos incluir outro meio-campista, que teve uma temporada fantástica”.

Sobre seus sentimentos antes de sua estreia na Copa do Mundo como técnico, Ancelotti disse com evidente emoção: “É uma experiência nova e especial. É uma responsabilidade e uma honra representar o país do futebol, a seleção nacional mais laureada do mundo. Quero aproveitar este momento com alegria e felicidade, pois é um momento muito bonito na minha história”.

Sobre a identidade do Brasil sob seu comando, ele afirmou: “Uma equipe capaz de competir com qualquer adversário. Estamos totalmente confiantes de que podemos competir com qualquer adversário. Temos qualidade e experiência. Temos uma equipe que nos dá confiança para competir com qualquer adversário”.