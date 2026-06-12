Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Brazil Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Ancelotti aquece o clima para o tão aguardado confronto: “Não importa se o Marrocos é campeão africano ou vice-campeão”

Brasil x Marrocos
Brasil
Marrocos
Copa do Mundo
C. Ancelotti
Brasil
Marrocos
EUA
Itália

O italiano se recusa a subestimar os Leões do Atlântico

O italiano Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, elogiou a força da seleção marroquina, afirmando que os “Leões do Atlante” representam um verdadeiro desafio para a Seleção no confronto previsto para sábado, no âmbito da disputa do Grupo 3 da Copa do Mundo de 2026.

Ancelotti disse, durante a coletiva de imprensa realizada na noite de sexta-feira: “O Marrocos é uma equipe muito organizada, com qualidade em todos os aspectos do jogo. Temos que jogar uma partida completa em todos os aspectos; não podemos descuidar de nada: nem na defesa, nem no ataque, nem nas transições ofensivas e defensivas”.

O experiente técnico italiano acrescentou: “Devemos dar muita atenção ao nosso nível defensivo e jogar com força nas jogadas de bola parada, pois elas são nossa fonte de força. No futebol moderno, não existem times pequenos; o Marrocos é um dos melhores times da África”.

Uma equipe forte

Ancelotti recusou-se a subestimar a seleção marroquina, afirmando: “Sejam eles vice-campeões ou campeões da Copa Africana das Nações, não quero entrar nesse mérito, mas são uma equipe forte e bem preparada. Contam com jogadores de alto nível, muitos dos quais alcançam grandes sucessos na Europa. Temos um grande respeito por essa seleção”.

Copa do Mundo
Brasil crest
Brasil
BRA
Marrocos crest
Marrocos
MAR

Sobre suas expectativas para a partida, o detentor de recordes na Liga dos Campeões disse: “Acho que o jogo será muito emocionante. É difícil prever a vitória, mas somos capazes de competir e, na verdade, buscamos a vitória. A vitória depende de pequenos detalhes, mas acredito que nosso ânimo está alto agora”.

Ele alertou para o perigo da seleção marroquina, dizendo: “Todos os nossos adversários, como o Marrocos, têm jogadores de destaque e podem nos causar problemas se não estivermos preparados para a partida”.

E acrescentou: “Temos confiança neste torneio, não apenas na primeira partida, pois ela é apenas o início da competição. Nos preparamos bem e, quanto à torcida, vamos jogar de uma forma que a divirta. Acredito que haverá uma grande presença de torcedores do Brasil e do Marrocos”.

Sobre sua transição do treinamento de clubes para as seleções nacionais, Ancelotti revelou: “A tarefa do treinador é se adaptar. Ele precisa se adaptar a muitas coisas: as características dos jogadores, o ambiente, a cultura da seleção nacional e a cultura do país. Tentei me adaptar rapidamente e acredito que o trabalho realizado este ano nos permite competir nesta Copa do Mundo”.

Recuperação de Neymar

Nesse contexto, Ancelotti falou sobre a situação do craque brasileiro Neymar da Silva, dizendo: “Neymar está dando o máximo para se recuperar o mais rápido possível. Esperamos que ele se junte à equipe na próxima semana. Não há dúvidas sobre sua qualidade técnica, assim como sua experiência e o exemplo que ele dá para o resto da equipe”.

Sobre a exclusão do zagueiro Wesley da lista devido à lesão, Ancelotti disse com evidente tristeza: “Excluir um jogador da escalação é uma parte do meu trabalho que não gosto de fazer. É muito triste. Não tive outra escolha. Ele sofreu uma lesão grave e não conseguirá se recuperar a tempo para a Copa do Mundo”.

E explicou: “Quando eu estava anunciando a lista da equipe, a dúvida era se eu convocaria nove zagueiros ou oito zagueiros e um meio-campista a mais. A versatilidade de Danilo e Ibáñez nos dá confiança, por isso preferimos incluir outro meio-campista, que teve uma temporada fantástica”.

Sobre seus sentimentos antes de sua estreia na Copa do Mundo como técnico, Ancelotti disse com evidente emoção: “É uma experiência nova e especial. É uma responsabilidade e uma honra representar o país do futebol, a seleção nacional mais laureada do mundo. Quero aproveitar este momento com alegria e felicidade, pois é um momento muito bonito na minha história”.

Sobre a identidade do Brasil sob seu comando, ele afirmou: “Uma equipe capaz de competir com qualquer adversário. Estamos totalmente confiantes de que podemos competir com qualquer adversário. Temos qualidade e experiência. Temos uma equipe que nos dá confiança para competir com qualquer adversário”.

Publicidade