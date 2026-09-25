Ancelotti alcança marca negativa histórica e registra pior início de um técnico na seleção brasileira

O empate por 1 a 1 com a Austrália, nesta sexta-feira (25), marcou o início do novo ciclo da seleção brasileira, mas também deixou uma marca negativa para Carlo Ancelotti. Com o resultado em Townsville, o técnico italiano igualou Carlos Alberto Parreira como o pior início de um treinador do Brasil em todos os tempos.

Ancelotti soma agora dez vitórias, quatro empates e quatro derrotas à frente da seleção, resultando em um aproveitamento de 63%. O retrospecto de Parreira após os primeiros 18 jogos também registra o mesmo índice, mas com nove vitórias, sete empates e apenas duas derrotas. A marca do italiano foi alcançada justamente no primeiro compromisso da seleção após a Copa do Mundo de 2026, em uma partida na qual Rayan marcou nos minutos finais para evitar a derrota brasileira.

O desempenho de Ancelotti fica ainda mais distante dos melhores começos da história da seleção. Vanderlei Luxemburgo aparece no topo do ranking após 18 partidas, com 87% de aproveitamento, resultado de 15 vitórias e apenas uma derrota. Zagallo e Vicente Feola estão logo atrás, com 85,2% de aproveitamento, a partir de 14 vitórias e quatro empates para ambos, enquanto Tite e Aymoré Moreira fecham o top 5 com 83,3% — Tite com 14 vitórias, três empates e uma derrota, e Moreira com 15 vitórias e três derrotas.

O empate com a Austrália aumentou a sequência de resultados abaixo do esperado no trabalho de Ancelotti. A seleção saiu atrás no placar após gol de falta de Nestory Irankunda, e só conseguiu evitar a derrota no último minuto, quando Rayan aproveitou cobrança de escanteio para marcar de cabeça. O Brasil teve dificuldades para criar oportunidades durante boa parte da partida e terminou o primeiro jogo do novo ciclo sem vitória.

Ancelotti terá agora mais dois compromissos para tentar melhorar os números antes da próxima Data Fifa. Brasil e Austrália voltam a se enfrentar na terça-feira (29), às 7h (horário de Brasília) em Brisbane, enquanto o último amistoso do período será contra a Índia, no 3 de outubro, às 11h (de Brasília) em Calcutá.