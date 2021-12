Anatomia de um gol do Manchester City: como Guardiola mudou seu ataque

Ao enfrentar o Manchester City, o adversário ficará um tanto desconfiado, muito pelo fato do elenco ser treinado por um dos maiores técnicos do século XX, além de possuir grandes atletas em cada posição que, em grande parte, são convocados por suas seleções ano a ano.

Um jogador que tem se destacado nos últimos duelos e pode concorrer ao Gol do Mês de dezembro é Bernardo Silva. Contra o Aston Villa, um golaço batendo de primeira; e no duelo em Vicarage Road, efrentando o Watford, deixou dois tentos na vitória por 3 a 1, incluindo um lindo gol, quando cortou para a perna esquerda e bateu no ângulo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

No entanto, esses lances acontecem com mais facilidade quando o time adversário joga para frente, numa versão de disputa mais ofensiva. Quando defensiva, a proposta de Guardiola tende, e precisa, ser mudada.

Muitas vezes em que recebe times visitantes no Etihad Stadium, o City é o único que atua atacando, enquanto os adversários recuam, criando um grupo defensivo de dez jogadores, além do goleiro.

Na época em que Sane e Sterling atuavam pelas pontas, os jogadores jogavam a bola de lado a lado, ou avançavam sozinhos pelo lado do campo para cruzar na cabeça de Aguero. De Bruyne e David Silva tinham o chamado "passe matador", facilitando jogadas do estilo longo e conclusivo. O principal estilo tático era o 4-3-3, com dois pontas e Aguero como principal camisa 9, recebendo lançamentos dentro da área só para empurrar no gol.

Sem Aguero, o qual foi transferido ao Barça recentemente, o principal esquema do Blues de Manchester atualmente é o 4-2-4, colocando dois atacantes mais avançados, que podem acabar recuando em alguns momentos para receber a bola ainda no meio campo. Bernardo, De Bruyne, Gundogan e Phil Foden são os atletas que atuam normalmente nessa posição. Pelas bordas do campo, os pontas são ajudados pelos laterais no avanço, jogando pra cima dos adversários. Foden, novamente, Mahrez, Grealish, Jesus e Sterling podem fazer a função dos atacantes, enquanto Walker e Cancelo dão o suporte.

O português João Cancelo, inclusive, tem sido fundamental ofensivamente, com seis assitências na temporada atual. Contra o Manchester United, enquanto o City avançava, Jesus corria pela esquerda e Bernardo Silva pela direita, livrando Cancelo para cruzar e auxiliar Bernardo no segundo gol da vitória por 2 a 0, no clássico de Manchester.

Acima de tudo, Cancelo, De Bruyne, Rodri e Gundogan têm visões de jogo superiores que facilitam nas assitências. Bernardo, Foden, Grealish e Sterling, por exemplo, são muito adaptáveis, então podem caminhar ao longo do campo e alterar suas posições facilmente para se adequar ao estilo de jogo necessário e treinado por Guardiola.

O treinador comentou sobre a questão de não possuir mais um homem de área, como era Aguero, mas a adaptação de estilo de jogo pôde ocorrer: "Não temos atacantes altos para os cabeçalhos, nem mesmo quando Sergio [Aguero] esteve aqui, mas ao mesmo tempo somos uma equipe e temos que jogar em um certo ritmo, e às vezes você precisa de jogadores que possam jogar nessa posição para nos ajudar."

"Mas em alguns jogos precisamos de caras que vão lá dentro, na área. Gabriel estava lá no cruzamento e Raz (Sterling) estava lá para marcar um gol [contra o PSG], às vezes eles chegam no momento certo. Isso depende da qualidade dos jogadores."

"Mas não podemos negar que jogando com um tipo de jogador como Bernardo, Cole [Palmer], ou outros jogadores típicos do meio-campo, nos sentimos confortáveis, não podemos negar".