Anass Salah-Eddine recusa a proposta do PSV e aposta de cabeça em uma aventura no exterior

Anass Salah-Eddine tomou uma decisão sobre seu futuro. Segundo o analista do PSV, Rik Elfrink, o lateral-esquerdo vai continuar sua carreira na AS Roma.

Salah-Eddine foi contratado pela AS Roma do FC Twente na janela de transferências de inverno da temporada 2024/25 por 8,5 milhões de euros.

Em Roma, porém, ele não conseguiu se destacar, o que levou o PSV a decidir contratá-lo por empréstimo. Em Eindhoven, ele entrou em campo 25 vezes no total.

Especialmente no período entre setembro e dezembro, ele foi titular constante e conseguiu impressionar bastante. No final da temporada, ele ergueu o troféu da Eredivisie.

O PSV tinha uma opção de compra de oito milhões de euros pelo jogador, que já disputou 12 partidas pela seleção marroquina. O clube gostaria muito de mantê-lo, mas vê que ele optou por seguir outro caminho.

Segundo Elfrink, Salah-Eddine quer dar tudo de si para aproveitar sua chance na Roma. Caso isso não dê certo, o jogador nascido em Amsterdã dará mais um passo em sua carreira.