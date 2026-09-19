Os analistas do VriendenLoterij Eretribune curtiram dois jogadores no primeiro tempo de Ajax x Excelsior, na noite de sábado: Julian Brandt e Irakli Yegoian. Foi o que eles disseram durante a análise do intervalo na ESPN.

Brandt abriu o placar após pouco mais de meia hora na Johan Cruijff ArenA. Pouco antes do intervalo, porém, Lennard Hartjes deixou tudo igual de forma um tanto surpreendente: 1 a 1.

No VriendenLoterij Eretribune, no intervalo, o assunto é, entre outras coisas, Brandt. “Ele é muito bom...”, opina Marciano Vink. “Ele também joga solto e vê coisas que os outros em campo simplesmente não veem.”

“Além disso, ele tem uma grande noção de tempo dentro da área para saber quando precisa aparecer. Alguns jogadores têm isso, de entrar na área e a bola cair nos seus pés.”

Danny Koevermans concorda com ele. “É um prazer ver, cara. Esse Brandt está em movimento o tempo todo. Vem, vai... Isso é tão bonito de ver. E essas infiltrações em profundidade.”

Outro jogador destacado é o meio-campista do Excelsior, Yegoian. Mario Been: “Se você está falando de um garoto que, na minha opinião, tem todas as condições para dar um passo muito bonito na carreira, então é ele. Ele tem tudo. Corre bem, técnica excelente, consegue fazer gol, bate bem na bola...”

Ao ser perguntado se o Feyenoord deveria contratá-lo, Been respondeu: “Bem, é tão perto, e eu sempre tendo para esse lado. O Excelsior teve vários jogadores que o Feyenoord não contratou, como Dallinga e Schouten. O Wieffer eles contrataram, e este também é um desses. É só uma sugestão, veja o que faz com ela.”