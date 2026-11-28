Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Delé Thomas tem dado o que falar. O atacante de 19 anos foi novamente afastado do elenco na última quinta-feira por problemas disciplinares. Ele vem recebendo críticas, inclusive de Anco Jansen, analista da ESPN, que foi especialmente duro ao avaliar o ponta.

“Tenho um pouco a sensação de que esse garoto saiu de um ovo. Ele é completamente sem noção”, afirma Jansen no Voetbalpraat, da ESPN.

Para Jansen, o comportamento de Thomas é difícil de conciliar com as normas adotadas pelo técnico Dick Schreuder no NEC. “Schreuder dá muita atenção ao estilo de vida e a questões desse tipo. Há certos padrões que você precisa cumprir.”

“Se isso foi combinado com você de antemão e, mesmo assim, você faz as coisas mais absurdas, chega uma hora em que não dá mais. Aí nem precisamos mais falar das qualidades dele como jogador”, prosseguiu Jansen.

Publicidade Publicidade

Antes do duelo pela Liga Europa contra o Stade Rennes, Schreuder confirmou à Ziggo Sport que Thomas havia recebido uma nova punição disciplinar. “Isso não é bom nem conveniente para nós como equipe. Lidamos com isso diariamente, porque já sabíamos um pouco dessa situação de antemão. No fim das contas, as coisas não estão indo na direção certa”, disse o técnico.

Tópicos relacionados

Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Tradição Aberta Bandplay ✅ Exibe um jogo estelar por rodada ✅ Transmissão gratuita na TV e aplicativo ✅ Comentaristas consolidados do futebol brasileiro Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Tradição Aberta Bandplay ✅ Exibe um jogo estelar por rodada ✅ Transmissão gratuita na TV e aplicativo ✅ Comentaristas consolidados do futebol brasileiro Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora

Jan van Halst também criticou duramente a postura de Thomas na Ziggo Sport. “Você quer crescer como clube. Se tem alguém tão irresponsável no grupo, isso gera ruído e irritação”, disparou o analista.

Bryan Linssen, por sua vez, tenta ajudar o jovem companheiro de equipe. “Tento acompanhar esse garoto todos os dias e ajudá-lo, mas às vezes você também precisa tomar a iniciativa”, contou o atacante à Ziggo Sport após a partida contra o Rennes.

Publicidade

“Ele também precisa evoluir nesse aspecto. É um bom jogador, então queremos muito contar com ele.” O NEC venceu o Rennes por 3 a 1, mas o afastamento de Thomas do elenco também foi um assunto de destaque após o jogo.

A permanência de Thomas no NEC está cada vez mais ameaçada. O atacante já havia ficado fora do elenco por motivos disciplinares para o duelo contra o Ajax no início desta temporada. Ainda não está claro quando ele poderá voltar ao grupo.