Analistas da ESPN estão totalmente convencidos: Ajax escapa de cartão vermelho direto contra o NEC

A joia do Ajax Abdellah Ouazane voltou a causar boa impressão ao sair do banco contra o NEC, mas, depois da partida, também se falou muito sobre sua entrada duríssima. O meio-campista de dezessete anos recebeu amarelo pelo carrinho, que, segundo os analistas da ESPN, merecia vermelho direto.
No meio da segunda etapa, com o placar em 1 a 1, Ouazane entrou duro em Bryan Linssen, que foi atingido no pé. O árbitro Serdar Gözübüyük mostrou apenas o amarelo, e o VAR também não interveio. Com onze contra onze, o jogo acabou mesmo em 1 a 1 na Johan Cruijff ArenA.
"Eu acho que isso é cartão vermelho", diz Kees Kwakman, a quem o apresentador Jan Joost van Gangelen explica por que Ouazane levou amarelo. "A regra é que, se essa falta, por mais estranho que seja, eu não inventei isso, for acima do pé, é vermelho."
"E isso também tem a ver com a intensidade, ou seja, a velocidade com que você entra e se já recolhe um pouco a perna", afirma Van Gangelen. A perna de Ouazane estava ligeiramente recolhida quando ele atingiu Linssen, por isso escapou com o amarelo.
"A chuteira dele ficou destruída", lembra Mario Been. Linssen precisou buscar chuteiras novas depois da entrada de Ouazane. "Então você até pode quebrar o pé, mas o tornozelo não", prossegue Been, cujo comentário arranca boas risadas no estúdio.
"Olha a velocidade com que ele torpedeia o Linssen aqui!", completa Kwakman. "E aí até podemos recorrer às regras, inventar regras, mas isso não é normal, certo? Isso não é um carrinho normal, pessoal. Eu não acho que Ouazane seja alguém que vai receber seis cartões vermelhos na carreira, mas..."
"Sempre vai haver discussão sobre isso", continua Kwakman pouco depois. "Também vai haver gente que não acha que isso seja cartão vermelho. O árbitro e o VAR também não acharam, mas eu acho, sim, que dá para dar vermelho por isso. Mas uma zona cinzenta também faz parte do futebol", conclui o ex-zagueiro.