Angela de Jong, colunista do Algemeen Dagblad, não está nada satisfeita com os analistas da NOS. A colunista não entende por que se fala de forma tão negativa sobre os torcedores holandeses, entre outros por Pierre van Hooijdonk e Wim Kieft.

Ontem, a Seleção Holandesa estreou na Copa do Mundo contra o Japão. Antes da partida, houve uma verdadeira “Oranjemars”, em que um grande grupo de torcedores holandeses comemorou e quis dar um apoio à equipe.

Segundo De Jong, a NOS tratou os torcedores da Oranje em Dallas de forma um tanto condescendente. Van Hooijdonk chamou o evento de “carnaval” e “Dia do Rei”, enquanto Kieft afirmou que não gostaria de participar.

“É preciso gostar disso, porque é, naturalmente, diversão popular”, começou Jeroen Stekelenburg, que mais tarde matizou a afirmação. “Mas o fato de 15 mil pessoas andarem por Dallas vestindo camisetas laranja é, naturalmente, incrível. Nenhum outro país faz isso.”

De Jong não entende nada desses comentários. “Por que então chamá-lo de carnaval ou entretenimento popular vulgar? Você pode agradecer a Deus e a todos no universo de joelhos por todos esses holandeses terem se dado ao trabalho de voar para os Estados Unidos para torcer pelos nossos milionários mimados do futebol”, ela começa, em seguida destacando também os torcedores aqui na Holanda.

“Mas, felizmente. Os senhores analistas podem se divertir à vontade. Nos próximos dias, poderão novamente tagarelar sem parar sobre substituições idiotas do técnico da seleção e sistemas 4-3-3 ou como quer que se chamem.”

“Não entendo muito de futebol, mas uma coisa eu sei: um pouco mais de respeito pelas pessoas por quem e graças a quem eles estão lá é o mínimo que podem fazer. E, caso contrário, está na hora de a NOS fazer uma substituição”, conclui De Jong.