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Analista espanhol choca Mourinho: o Real Madrid não joga futebol

Real Madrid x Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
La Liga
J. Mourinho
Espanha

O Real Madrid voltou ao caminho das vitórias no Campeonato Espanhol, após vencer o Rayo Vallecano por 4 a 1 no estádio Santiago Bernabéu. 

A equipe do técnico José Mourinho foi superior durante vários momentos da partida e aproveitou os erros iniciais para deixar o resultado praticamente decidido, depois de encerrar o primeiro tempo em vantagem por 3 a 0.

No entanto, parece que o intervalo entre os dois tempos não foi nada proveitoso para o clube merengue, pois o segundo tempo começou de forma ruim, e o Rayo Vallecano aproveitou isso para diminuir a diferença. Mais do que isso, a equipe madrilenha perdeu a bola para o adversário durante vários minutos. Apesar da vitória, isso não agradou a alguns analistas.

E, embora a partida tenha terminado com a vitória do Real Madrid por 4 a 1, com a equipe tendo 56% de posse de bola, o Rayo Vallecano conseguiu gerar preocupação.

Na rádio Cadena COPE, o comentarista Poli Rincón enfatizou esse ponto e chegou a demonstrar irritação com ele.

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O jornal Sport publicou as declarações de Rincón, que disse: "Mourinho acha que a equipe desmoronou aos 64 minutos e que o Rayo Vallecano, assim como a Inter de Milão fizera antes, passou a ser quem dominava".

E acrescentou: "O Real Madrid não joga futebol, e Mourinho não quer jogar futebol".

Poli Rincón enfatizou: "Mourinho não quer ter a posse de bola. Isso não me agrada. Vamos vencer a partida e seremos adeptos dos resultados, mas o que vejo não me agrada".

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