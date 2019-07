Analista de arbitragem ironiza "cheirinho" do Flamengo e Dudu "chorão" e é afastado

Marcio Tragante, analista da Federação Paulista de Futebol (FPF), foi afastado por ironizar Flamengo e Palmeiras após quedas na Copa do Brasil

A Federação Paulista de Futebol (FPF) informou, nesta seta-feira (19), que o analista de arbitragem Marcio Tragante goi afastado por conta de uma publicação em que ironiza as eliminações de e na Copa do 2019 em suas redes sociais. A informação foi publicada inicialmente pelo site Nosso Palestra.

O funcionário da FPF utilizou o seu perfil no Facebook para compartilhar uma publicação de uma página de torcedores do . No conteúdo, há uma imagem com Diego e Dudu como uma dupla sertaneja. Eles são chamados de Cheirinho e Chorão, respectivamente.

Por meio de nota oficial, a Federação Paulista se pronunciou no início da tarde desta sexta-feira:

"Informada sobre as postagens, a FPF verificou a veracidade das informações com o Sr. Marcio Tragante, que confirmou ter realizado os posts. Imediatamente, a Diretoria de Arbitragem afastou o mesmo de todas as atividades como avaliador de arbitragem nos campeonatos organizados pela FPF e encaminhou o caso para a Corregedoria de Arbitragem para que tome as providências cabíveis", escreveu.

Imediatamente, a Diretoria de Arbitragem afastou o mesmo de todas as atividades como avaliador de arbitragem nos campeonatos organizados pela FPF e encaminhou o caso para a Corregedoria de Arbitragem para que tome as providências cabíveis.

A FPF ressalta que repudia de maneira veemente a atitude de Tragante, uma conduta inaceitável e antiprofissional que não condiz com os princípios da entidade.

CO ex-arbitro era responsável por avaliar o campo e o vídeo, analisando a atuação da arbitragem de forma geral, função que exerceu na semifinal do entre Palmeiras e , quando o Tricolor triunfou nos pênaltis".