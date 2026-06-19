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Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Rian Rosendaal

Traduzido por

Analista aponta grande falha no desempenho de De Jong na seleção holandesa

Países Baixos x Suécia
Países Baixos
Suécia
Copa do Mundo
F. de Jong

Wim Kieft mostra-se crítico em relação a Frenkie de Jong em sua coluna de sexta-feira no *De Telegraaf*. O ex-atacante da Seleção Holandesa recomenda ao meio-campista da seleção nacional que faça passes em profundidade para os atacantes com mais frequência.

Kieft ressalta que o técnico da seleção, Ronald Koeman, é quem melhor pode avaliar o valor agregado de De Jong no meio-campo da Seleção Holandesa. “Apesar disso, é surpreendente que os técnicos da seleção e dos clubes sempre finjam que, como pessoas de dentro, enxergam tudo em De Jong que os de fora não conseguem ver. E que, por isso, não se pode criticar o jogo de De Jong.”

Quem acompanha a Seleção Holandesa sempre ouve os treinadores dizerem que De Jong “analisa” a situação ao seu redor. “Mas Frenkie não passa a bola. No fim das contas, é disso que se trata: passar a bola, e isso tudo poderia ser feito mais rápido no caso de De Jong.”

Por outro lado, Kieft entende que Gakpo costuma receber marcação dupla. Por isso, é um risco passar a bola para o ponta-esquerda da seleção holandesa. “Só que, às vezes, correr riscos faz parte do jogo para fazer a diferença. Frenkie de Jong é um bom jogador de futebol que, no momento, está desacelerando demais o jogo da Oranje.”

“Quando, na verdade, é justamente dele que se espera que acelere o jogo da seleção holandesa. Por exemplo, passando a bola para Gakpo com mais frequência e rapidez”, observa o jogador do FC Barcelona, um dia antes da segunda partida da fase de grupos da Copa do Mundo contra a Suécia, em Houston.

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Suécia
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Kieft conclui sua coluna semanal compartilhando um aborrecimento. Ele costuma achar horrível que os treinadores fiquem dando constantemente todo tipo de instruções aos jogadores nos treinos e durante as partidas. A espontaneidade desaparece por causa disso, segundo ele.

“Com inúmeras discussões e análises de imagens das partidas. Como jogador, você só pode levantar a mão para perguntar o que deve fazer. Mas, entretanto, até mesmo os jogadores da seleção nacional têm dificuldade em propor soluções por conta própria”, afirma o cético Kieft.

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