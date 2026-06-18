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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Análise em números... Como os períodos de descanso contribuíram para o aumento do número de gols na Copa do Mundo?

Especiais e Opinião
Copa do Mundo

A nova regra da FIFA entre críticas e maior eficácia ofensiva

Os intervalos para hidratação se tornaram um dos temas mais polêmicos da Copa do Mundo de 2026, depois de se tornarem parte constante de todas as partidas do torneio até o momento, em meio a questionamentos crescentes sobre seu impacto no andamento e no ritmo dos jogos.

Os jogadores têm direito a um intervalo de 3 minutos em cada tempo para se hidratarem e lidarem com as condições climáticas adversas, além de receberem orientações técnicas das comissões técnicas.

A implementação dessa medida visa garantir a segurança dos jogadores, especialmente após as ondas de calor registradas na América do Norte durante os últimos torneios; no entanto, alguns observadores questionaram a necessidade de aplicá-la em todas as partidas, principalmente aquelas disputadas em estádios com ar-condicionado.

Os críticos consideram que esses intervalos podem dar às emissoras uma oportunidade adicional para exibir comerciais, enquanto outros acreditam que eles afetam diretamente o ritmo das partidas, já que podem interromper o ímpeto de uma equipe que está impondo seu domínio ofensivo, levando-a a perder o ritmo após a retomada do jogo.

Os números revelam um impacto positivo

Apesar das críticas, os intervalos para hidratação contribuíram para elevar significativamente as médias de gols, especialmente após o intervalo do primeiro tempo, de acordo com os números da “Opta”.

Até o momento, os jogos do campeonato registraram 33 gols durante os primeiros tempos, dos quais 14 foram marcados antes do intervalo para hidratação, contra 19 após o intervalo.

Além disso, o número de chutes aumentou de 115 antes da interrupção para 170 entre o intervalo para hidratação e o final do primeiro tempo.

England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images

E não parou por aí: a média de gols esperados (xG) subiu de 11,6 para 17,0 após o intervalo, o que reflete um aumento claro na periculosidade ofensiva.

Os números também mostraram um aumento no número de entradas na área de 251 para 300, e no número de toques dentro da área de 214 para 282, além de um aumento nos cruzamentos de 145 para 181 após a retomada da partida.

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Superioridade ofensiva após a interrupção

As estatísticas indicam que 26 das 48 seleções participantes do torneio chutaram a gol após o intervalo para hidratação mais vezes do que antes dele, enquanto apenas 11 países superaram o número de chutes antes da interrupção e outros 11 mantiveram os mesmos números nos dois períodos.

Embora esses dados não ofereçam prova conclusiva de que o intervalo para hidratação seja a causa direta do aumento da eficácia ofensiva, eles revelam uma mudança notável no ritmo das partidas após a pausa, o que continuará sendo objeto de acompanhamento durante o restante das competições do torneio.

Com a continuidade desse sistema até o final da Copa do Mundo, as seleções parecem ter que se adaptar a uma nova realidade que pode se tornar um fator tático tão influente quanto o impacto físico sobre os jogadores.

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