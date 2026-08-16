O Al Ahly do Egito definiu a situação de seu goleiro internacional Mostafa Shobeir, quanto à possibilidade de sua saída durante a atual janela de transferências de verão, em meio ao interesse de vários clubes europeus em contar com seus serviços.

Segundo o site «Africa Foot», o Al Ahly recebeu nas últimas horas uma proposta do clube dinamarquês Nordsjælland, no valor de 2,5 milhões de dólares, pela contratação de Mostafa Shobeir.

A diretoria do clube também recebeu outra proposta de um clube tcheco, no âmbito das tentativas de vários clubes europeus de contratar o goleiro egípcio durante a janela de verão.

Apesar das diversas propostas, a posição do Al Ahly parece clara, depois que a diretoria do clube decidiu descartar a ideia da saída de Mostafa Shobeir durante a atual janela de transferências, considerando o goleiro internacional um dos elementos fundamentais do elenco para a próxima temporada.

Os números de Shobeir com o Al Ahly refletem a dimensão de sua importância dentro do time, já que ele disputou 70 partidas, num total de 6.058 minutos jogados. As redes do goleiro foram vazadas 44 vezes ao longo dessas partidas, enquanto ele conseguiu manter sua meta invicta em 38 jogos.

O site «Africa Foot» apurou que o marroquino Hossein Amotta, treinador do Al Ahly, aposta fortemente em Mostafa Shobeir dentro de seu projeto esportivo com o time.

O treinador marroquino considera que o goleiro internacional representa um elemento importante em sua escalação, e pretende contar com ele durante a próxima temporada, em meio ao desejo do Al Ahly de brigar pelos grandes títulos e conquistar mais campeonatos.

Com base nisso, a comissão técnica não coloca a saída de Mostafa Shobeir dentro de seus planos atuais, apesar do crescente interesse por parte dos clubes europeus.

O clube francês Troyes havia demonstrado interesse na contratação de Mostafa Shobeir algumas semanas atrás, de acordo com informações exclusivas publicadas pelo site «Africa Foot», passando a integrar a lista de clubes europeus que monitoram o goleiro egípcio.

Nesse contexto, os relatos que falaram sobre a possibilidade de transferência de Shobeir para o Campeonato Italiano, mais especificamente por meio do clube Como, ou para o Nordsjælland, não condizem com a posição atual do Al Ahly.

A diretoria do Al Ahly informou aos jogadores que quaisquer propostas de transferência não serão objeto de negociação no momento, em meio à decisão do clube de manter seus elementos fundamentais e não abrir mão de seus pilares durante a janela de transferências de verão.

Portanto, apesar da proposta do Nordsjælland de 2,5 milhões de dólares, além da proposta tcheca e do interesse de vários clubes europeus, a saída de Shobeir do Al Ahly durante o atual verão continua descartada, à espera de quaisquer novos desdobramentos que possam surgir na posição do clube.