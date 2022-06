Amstel e Observatório da Discriminação Racial lançam movimento contra o racismo na Libertadores

A iniciativa terá início nas oitavas de final da competição

A Amstel e o Observatório da Discriminação Racial no Futebol estão unindo forças em combate ao preconceito. As instituições criaram o movimento "Barulho Contra o Racismo". A iniciativa terá início nas oitavas de final da Copa Libertadores e convocará torcedores, formadores de opinião, jogadores, ex-atletas e influenciadores a se manifestarem contra o racismo nos estádios e, acima de tudo, quebrarem o silêncio quando o presenciarem.

Por meio da parceria, o Observatório, conhecido por monitorar casos de racismo no futebol e pelo Projeto Primeira Pele Preta, que visa dar protagonismo à luta racial dos personagens negros, poderá ampliar suas atuações prestando consultoria psicológica e jurídica para vítimas de discriminação racial.



A página oficial do movimento "Barulho Contra o Racismo" e o "Manual Antirracismo no Esporte", desenvolvido pelo Observatório, em parceria com o Projeto Primeira Pele, pode ser acessada neste link. Para solicitar a assistência jurídica e psicológica, basta acessar a página, clicar em “Quero aconselhamento legal e psicológico”, preencher o formulário e aguardar o contato de um profissional vinculado ao Observatório da Discriminação Racial no Futebol.



Com o intuito de convidar e engajar o público a se manifestar nos estádios, a Amstel utilizará os seus painéis de publicidade nos campos e anúncios geolocalizados para comunicar cerca de 300 mil torcedores presencialmente durante as próximas partidas de Corinthians, Palmeiras, Atlético-MG, Flamengo, Athletico-PR e Fortaleza.

Para alcançar o público que acompanha as partidas em casa, em bares ou outros ambientes, haverá uma inserção patrocinada dentro da transmissão do SBT e, nas mídias sociais, a marca e o Observatório estarão produzindo conteúdos para seus canais proprietários e contarão com influenciadores, formadores de opinião, páginas de futebol e ex-atletas aliados à causa para disseminar a mensagem contra a discriminação racial no futebol, e também ao manual antirracista desenvolvido pela organização.

“Há anos a Amstel busca promover discussões relevantes que possam contribuir para a sociedade por meio de suas iniciativas. E dentro do nosso patrocínio à Conmebol Libertadores não é diferente. Nos unimos ao Observatório da Discriminação Racial no Futebol com o intuito de criar cada vez mais diálogo sobre esse tema e apoiar esta organização que compartilha de nossos valores e trabalha na construção de um futebol mais inclusivo e respeitoso”, afirma Vanessa Brandão, diretora de marketing das marcas Mainstream do Grupo Heineken no Brasil.



Desde o ano de 2014 o Observatório trabalha no monitoramento das denúncias de racismo no futebol brasileiro e acredita na necessidade da quebra de silêncio, tanto por parte de atletas, mas também por parte dos torcedores, clubes, entidades desportivas e patrocinadores.



“É urgente que os casos de discriminação racial no futebol não sejam mais tolerados, afinal, racismo não se tolera, racismo se combate. Não podemos aceitar que mais casos continuem acontecendo, e por isso, precisamos quebrar o silenciamento e fazer barulho. Indo além das denúncias, a parceria com a Amstel vai servir para que possamos dialogar, prestar assessoria jurídica e psicológica às vítimas. Queremos não só denunciar os casos mas, principalmente, criar uma rede de apoio e acolhimento às vítimas”, comenta Marcello Carvalho, diretor do Observatório do Racismo no Futebol.





Além do "Barulho Contra o Racismo"



Por meio do patrocínio à Conmebol Libertadores, a Amstel tem buscado promover discussões que contribuam para a construção de um futebol mais respeitoso e acolhedor, e a ação "Barulho Contra o Racismo" é um movimento que vai ao encontro deste propósito.



Em 2019, a marca lançou a campanha “Paixão vs Violência”, na qual buscava conscientizar os consumidores que o comportamento agressivo não poderia ser maior que a paixão pelo seu time, uma vez que aquela edição foi marcada por casos de violência física entre torcedores e atletas. Como parte da iniciativa, foi lançado o Torcedor Artificial, que absorvia e aprendia a partir dos comentários e publicações de torcedores online.



Em 2021, a Amstel estreou o Chute Certeiro, um experimento-social com torcedores apaixonados pelos seus times, mas que não seguiam os estereótipos esperados. O filme foi produzido com a participação de pessoas LGBTQIA+, mulheres e PCDs com histórias inusitadas de paixão pelos seus times. Como parte da ação, a marca apoiou financeiramente o JogaMiga e Ligay, dois projetos que promovem a inclusão de mulheres e pessoas LGBTQIA+ no esporte mais popular do mundo.



Barulho Contra o Racismo



Site: www.barulhocontraoracismo.com.br.



28.06 (Terça-feira)



Corinthians x Boca Juniors - 21h30



Estádio: Neo Química Arena



Athletico-PR x Libertad - 21h30



Estádio: Arena da Baixada



30.06 (Quinta-feira)



Fortaleza x Estudiantes - 21h30



Estádio: Castelão



05.07 (Terça-feira)



Atlético-MG x Emelec - 19h15



Estádio: Mineirão



06.07 (Quarta-feira)



Palmeiras x Cerro Porteño - 19h15



Estádio: Allianz Parque



Flamengo x Tolima - 21h30



Estádio: Maracanã