Amrabat quebra o silêncio: resposta contundente às declarações de Mohamed Wahbi

O internacional marroquino Sofyan Amrabat, meio-campista do Ajax de Amsterdã, da Holanda, rompeu o silêncio para responder às declarações de Mohamed Ouahbi, técnico da seleção principal de Marrocos, sobre os motivos de sua indisponibilidade para representar a seleção no período atual, afirmando que sua posição não está relacionada a jogar como titular ou ao número de minutos que recebe.

Amrabat disse, em declaração à rede "ESPN", que associar sua postura à insatisfação com os minutos que vinha recebendo não reflete a realidade dos fatos, manifestando sua surpresa com a interpretação de Ouahbi.

O técnico da seleção principal de Marrocos havia associado o anúncio do jogador sobre sua indisponibilidade para representar a seleção no período atual à insatisfação com o volume de sua participação.

Amrabat negou que jogar como titular ou o número de minutos fossem a razão de sua postura, afirmando que essa questão não foi o motivo por trás de sua decisão.

Ele esclareceu que sua representação pela seleção marroquina não depende da natureza de sua participação ou do tempo que passa dentro de campo.

Amrabat disse: "Eu não esperava por isso. É algo um pouco estranho", ressaltando que nunca, ao longo de sua carreira, exigiu uma vaga de titular, seja nos clubes pelos quais jogou ou na seleção nacional, e que jamais fez disso uma condição para representar qualquer equipe.

O meio-campista do Ajax de Amsterdã ressaltou que representar a seleção marroquina é motivo de grande orgulho para ele, considerando que vestir a camisa de seu país é a maior honra que um jogador pode ter, independentemente do tempo de sua participação nas partidas.

Amrabat afirmou que o valor de representar a seleção marroquina não se define pelo número de minutos, seja o jogador atuando 90 minutos, 20 ou 10 minutos, ou não atuando de forma alguma, destacando que sua postura atual está completamente desvinculada da questão de jogar como titular ou de obter minutos em campo.