Ampulheta e bola da Liga dos Campeões: estrela do Real Madrid acende especulações sobre seu futuro

Segue o mistério em torno do futuro de Dani Ceballos, depois que seu possível retorno ao Real Betis se transformou em um dos casos de transferência mais complexos do futebol espanhol, diante da ausência de um acordo definitivo, apesar de o nome do jogador estar ligado ao clube andaluz desde sua saída do Real Madrid.

O site El Desmarque informou que Ceballos ainda mantém a ideia de voltar ao Betis, depois de recusar outras propostas, entre elas uma oferta do Ajax de Amsterdã, além de ter feito uma mudança em sua equipe jurídica, preferindo esperar a melhora da situação financeira do clube onde iniciou sua carreira.

Por outro lado, o Betis segue estudando a possibilidade de recuperar o meio-campista espanhol, mas coloca suas prioridades atualmente na contratação de um centroavante de ofício, além de concluir algumas vendas que lhe darão uma margem maior de manobra no mercado de transferências.

Em meio a esses desdobramentos, Ceballos gerou polêmica em sua conta no "X", depois de publicar uma foto dele segurando uma bola da Liga dos Campeões da Europa em um gramado, acompanhada de uma única palavra: "Em breve", com um emoji de ampulheta indicando o momento do anúncio de algo que talvez diga respeito ao seu futuro.

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Ele destacou que a presença da bola da Liga dos Campeões da Europa na foto carregou um significado especial, já que o Betis disputará a competição na próxima temporada, algo que muitos torcedores do clube interpretaram como uma mensagem que sugere a proximidade do retorno do jogador ao elenco.

Mas a música que Ceballos escolheu para acompanhar a foto abriu outra porta para interpretações, pois incluía palavras que dizem: "Não deixe ninguém encher seus ouvidos de promessas baratas, cheias de saliva e bico de papagaio", palavras do cantor espanhol José Luis Figueredo, conhecido como "El Barrio", nas quais parte da torcida do Betis viu um sinal que poderia ter um significado oposto, e talvez sugira seu distanciamento do aguardado retorno.

Apesar das interpretações contraditórias, o site afirmou, citando o jornalista Manolo Nieto, que o Betis já consultou os novos representantes de Ceballos sobre a situação do jogador, e também pediu ao seu entorno que o avise antes de chegar a qualquer acordo com outro clube, à espera da melhora de sua situação financeira, que continua sendo o principal obstáculo para a concretização da negociação.

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