Ampla ofensiva da mídia contra a arbitragem da partida entre França e Paraguai... e lenda do Manchester United o acusa de suborno!

A imprensa esportiva mundial lançou, neste domingo, uma ampla campanha de críticas contra o árbitro uzbeque Ilgiz Tantashov, devido às suas decisões polêmicas ontem durante a partida entre França e Paraguai, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que terminou com a vitória dos Bleus (1 a 0).

Por outro lado, a mídia paraguaia defendeu o desempenho do árbitro, considerando que ele conduziu a partida de maneira adequada, segundo informou a rede francesa “RMC”.

O ex-jogador irlandês e lenda do Manchester United, Roy Keane, afirmou: “É preciso abrir uma investigação hoje mesmo para apurar se o árbitro e os árbitros de vídeo receberam dinheiro antes da partida”.

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A maioria dos jornais esportivos internacionais concordou que o nível da arbitragem ficou aquém do esperado, especialmente diante da grande quantidade de intervenções violentas que marcaram a partida.

A partida registrou 29 faltas cometidas por jogadores do Paraguai, enquanto o árbitro marcou apenas 13 contra eles, sem mostrar nenhum cartão — um episódio descrito como sem precedentes para a seleção paraguaia na Copa do Mundo nos últimos 28 anos.

Joe Hart, em entrevista à BBC, descreveu o desempenho do árbitro como “chocante e vergonhoso”, enquanto os jornais espanhóis *Marca* e *Sport* consideraram que o árbitro conduziu a partida com “muita tolerância”, apesar dos empurrões repetidos, das discussões e dos confrontos violentos por parte dos jogadores paraguaios.

“Partida suja”

Roy Keane continuou suas críticas pela Sky Sports, descrevendo a arbitragem como um “desastre” e uma “piada total”, enquanto o jornalista alemão Jan Hinkel, pela Magenta TV, afirmou: “Foi uma partida suja, e o árbitro não teve nenhum controle sobre ela”.

Já o jornalista Colin Millar, do jornal The Athletic, afirmou em sua conta na plataforma “X” que ficou aliviado por a França ter saído da partida sem lesões.

Ele disse: “Assisti a muitos jogos amadores e semiprofissionais, mas não creio ter visto um desempenho arbitral como esse. Ele não demonstrou nenhuma vontade de arbitrar, de aplicar as regras ou de proteger a segurança dos jogadores. Ele apita jogos da FIFA há 13 anos, e a França teve sorte de sair sem lesões graves”.

Na França, o jornal L’Équipe atribuiu ao árbitro uma nota de 1 em 10, considerando que sua “incompetência absoluta” atingiu o auge em meio a um “festival de faltas impunes”, salientando que o árbitro só marcou o pênalti a favor de Désiré Doué após a intervenção do VAR, apesar de ter ignorado uma situação semelhante anteriormente contra o ponta francês.

Na rádio RMC, Pascal Dubraz criticou “o estilo enganador dos jogadores paraguaios”, além da “flagrante fraqueza na arbitragem”.

A imprensa paraguaia defende o árbitro

Ao contrário das críticas internacionais, a imprensa paraguaia não considerou que o árbitro tenha cometido erros decisivos durante a partida.

O jornal ABC Color elogiou seu desempenho, descrevendo-o como “correto, sereno e adequado ao andamento da partida, sem qualquer impacto negativo”.

E acrescentou: “O árbitro conseguiu manter o jogo em andamento e conduziu a partida com equilíbrio e sem incidentes”.