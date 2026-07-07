Amota revela os segredos do acordo com o Al-Ahly... e mostra o lado negativo aos astros

Em sua primeira aparição oficial como diretor técnico do Al-Ahly, o marroquino Hussein Ammouta revelou os bastidores das negociações que o levaram a treinar o “Castelo Vermelho”, falando sobre as partes que entraram em contato com ele, sua visão técnica para a equipe e sua maneira de lidar com os astros, as contratações e os jovens talentos, afirmando que seu objetivo principal é levar o Al-Ahly aos pódios e que o trabalho dentro do clube reconhece apenas a competência e a dedicação dentro do campo.

O Al-Ahly, presidido por Mahmoud Al-Khatib, havia anunciado anteriormente a nomeação de Wael Gomaa como diretor de futebol, sucedendo a Walid Salah El-Din, como parte da nova comissão técnica liderada pelo marroquino Hussein Ammouta, que assumiu o cargo no lugar do dinamarquês Jes Torup, em preparação para disputar o Campeonato Egípcio, a Copa do Egito e a Copa da Confederação Africana.

Amota disse durante a coletiva de imprensa de apresentação: “Esta é a primeira vez que participo de uma coletiva de imprensa desta magnitude. Gostaria de agradecer ao Conselho de Administração do Al-Ahly, presidido por Mahmoud Al-Khatib, a Yassin Mansour e a todos os membros do Conselho que aprovaram por unanimidade minha nomeação e me deram a oportunidade de integrar a estrutura do melhor clube da África em termos de números e conquistas.”

Ele acrescentou: “É uma honra assumir a responsabilidade de treinar o Al-Ahly. Sei muito bem que sua torcida só aceita títulos e vitórias, e todos nós estamos cientes da magnitude dessa responsabilidade. Espero que tenhamos uma temporada à altura do nome do clube e, com os recursos disponíveis, acredito que somos os que têm mais chances de disputar todos os títulos”.

Amota revelou detalhes das negociações com o Al-Ahly, dizendo: “As negociações começaram há mais de um mês. O primeiro a entrar em contato comigo foi Sayed Abdel Hafiz, e nos encontramos fora do Egito; depois, Yassin Mansour conversou comigo; e, a partir daí, discutimos os detalhes do contrato, e tudo correu bem até chegarmos a um acordo”.

Sobre a política de contratações, ele disse: “A escolha de jogadores estrangeiros está aberta a todas as nacionalidades. E se houver um jogador marroquino que atenda às necessidades da equipe, isso será ótimo, pois conheço bem o futebol marroquino e os jogadores de lá; mas o Al-Ahly é um clube internacional, e nossas escolhas não se limitarão a jogadores marroquinos — contrataremos o jogador mais adequado, independentemente de sua nacionalidade, de acordo com a visão da diretoria e da comissão técnica”.

Ao falar sobre a competição dentro da equipe, ele disse: “O Al-Ahli é, essencialmente, um clube repleto de estrelas, e todos os que fazem parte dele são estrelas em suas respectivas posições. Respeito todos os jogadores pela experiência e pelas habilidades que possuem, mas a preferência será sempre pelo jogador mais comprometido e dedicado, capaz de agregar valor à equipe. O único fator decisivo será o desempenho em campo”.

Sobre a promoção de jogadores jovens, ele explicou: “As grandes pressões existentes no Al-Ahli e a busca constante pela disputa de títulos exigem que lidemos com os jovens de forma gradual. Podemos recorrer a alguns deles de acordo com as necessidades da equipe, mas acredito na importância de ter elementos jovens dentro do elenco”.