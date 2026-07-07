Amota: A oportunidade de treinar o Al-Ahli não surge todo ano... E esta é a minha mensagem para a mídia e para a torcida

O marroquino Hussein Ammouta, novo técnico do Al-Ahly, iniciou sua trajetória na “Fortaleza Vermelha” com mensagens claras, nas quais revelou os motivos que o levaram a aceitar o cargo, além de falar sobre sua filosofia ao lidar com a mídia, afirmando que o verdadeiro sucesso se constrói dentro do campo, e não diante das lentes das câmeras, ao mesmo tempo em que ressaltou estar ciente da magnitude da responsabilidade e das pressões que implica comandar um dos maiores clubes do continente africano.

O Al-Ahly havia anunciado a nomeação de Al-Hussein Ammouta como técnico da equipe principal de futebol, sucedendo o dinamarquês Jes Torup, para comandar o time durante a nova temporada, que contará com disputas acirradas tanto no Campeonato Egípcio quanto na Copa do Egito, além da Copa da Confederação Africana.

Amota afirmou, durante a coletiva de imprensa de apresentação: “Sou um daqueles treinadores que não gostam de falar muito nem de aparecer frequentemente na mídia; por isso, espero que não haja pressão quanto à frequência das aparições na mídia. Certamente daremos à mídia o devido espaço, mas prefiro sempre que o foco seja o que acontece dentro de campo”.

O novo técnico do Al-Ahly acrescentou: “Sinto-me muito feliz por ser o primeiro técnico marroquino a assumir o comando deste clube histórico, e estou ansioso para trabalhar com Wael Gomaa e todos os membros da comissão técnica a fim de alcançar os objetivos do clube e alegrar sua torcida com a conquista de títulos”.

O técnico marroquino revelou o principal motivo que o levou a aceitar o cargo no Al-Ahly, dizendo: “A motivação principal para mim é que a oportunidade de treinar um clube do porte do Al-Ahly não se repete todos os anos; por isso, não hesitei em aceitar esse desafio, e espero ter sucesso na liderança da equipe para conquistar títulos e alegrar a torcida”.

Amota falou sobre sua visão para a equipe, explicando: “Eu já acompanhava o Al-Ahly antes, mas acompanhar de fora é muito diferente de trabalhar dentro do clube. Quando você está longe da equipe, você a assiste por prazer; mas quando se torna técnico, precisa interagir com os jogadores diariamente para conhecer suas personalidades e potencialidades, a fim de construir uma equipe capaz de competir”.

Ele concluiu suas declarações enfatizando a importância da torcida do Al-Ahli, dizendo: “Precisamos aproveitar o grande apoio da torcida que o Al-Ahly recebe. Já enfrentei o time duas vezes e sei muito bem o impacto que sua torcida causa. E quem aceita trabalhar no Al-Ahly precisa estar preparado para lidar com as pressões e saber como transformá-las em motivação, o que lhe dará mais determinação para alcançar o sucesso e conquistar títulos.”