Amoroso coloca Brasil como favorito na Copa do Mundo e revela quase ida ao Barcelona

Uma lesão sofrida pelo agora ex-atacante mudou o rumo de uma história que também envolveu Ronaldo e Romário

Um dos grandes atacantes brasileiros de sua geração, Amoroso é mais um a demonstrar confiança no Brasil para a Copa do Mundo de 2022. O eterno artilheiro de São Paulo, Milan, Udinese e Borussia Dortmund também revelou, durante entrevista concedida à Twitch da GOAL Itália, que esteve muito perto de também ter vestido as cores do Barcelona.

“O Brasil é o favorito para ganhar a Copa do Mundo. Se Neymar jogar como tem jogado no PSG, nós teremos uma chance de vencer a Copa”, afirmou o ex-jogador, que também teceu elogios ao zagueiro Bremer, um dos nomes chamados por Tite.

Amoroso também revelou a história de quando quase foi para o Barcelona, após uma grande temporada vestindo a camisa do Guarani: “Em 1994 eu tinha que ir para o Barcelona, mas perdi essa oportunidade por causa de uma lesão. No meu lugar, os blaugrana trouxeram o Ronaldo para ocupar a vaga deixada pelo Romário”.

Especialista na arte de fazer gol, Amoroso também analisou as chances da seleção portuguesa no Mundial: “Cristiano Ronaldo? A sua situação (no Manchester United) pode ajudar Portugal a seguir adiante”, disse antes de tecer grandes elogios a Rafael Leão, do Milan.

“Rafael Leão se parece comigo. Se eu jogasse hoje na Serie A, marcaria 44 gols. O Borussia Dortmund versus Milan (de 2002, quando fez três gols em um jogo de Copa da UEFA) foi o jogo da minha vida. Durante minha experiência no Milan, Carlo Ancelotti não me deu tanto espaço poque ele tinha que escalar o Inzaghi e o Gilardino, eles tinham que ir para a Copa do Mundo da Alemanha, em 2006”.