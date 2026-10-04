Amorim segue invicto na Serie A, mas ainda não convenceu torcida nem casas de apostas: a 4,00, demissão até o Natal

Onze pontos em cinco rodadas, fruto de três vitórias e dois empates, e portanto ainda invicto na Serie A, única equipe ao lado das três primeiras colocadas, com a única mancha da (feia) derrota na Europa League contra o Benfica. Esse é o saldo de Ruben Amorim em seus cinco primeiros jogos na Serie A no comando do Milan, mas que parece não bastar para afastar as dúvidas sobre o futuro do técnico português: segundo os analistas de apostas da Sisal e da Snai, de fato, a demissão até o Natal está cotada a 4,00, em queda em relação aos 5,00 do início da temporada.





Por enquanto, o ceticismo em torno de Amorim permanece: no futebol, como se sabe, nunca há tempo nem paciência, mesmo quando se fala de um treinador que chegou à Itália há apenas dois meses e com um elenco que passou por várias mudanças. Basta pensar nas vaias em San Siro após o revés contra o já citado revés contra o Benfica, que reacendeu nos torcedores do Milan o sonho de Antonio Conte, presente justamente nas arquibancadas de Milão naquela ocasião. A vitória contra o Lecce devolveu confiança ao Diavolo e a Amorim, que no retorno da pausa terá de tentar convencer os céticos.