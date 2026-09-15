O português Rúben Amorim, treinador do Milan, afirmou que não acredita no estilo de estabelecer metas mínimas dentro de um clube do tamanho e da história do Rossoneri, ressaltando que qualquer resultado que não seja a vitória é considerado fracasso, independentemente da identidade do adversário, na véspera do início da campanha da equipe na Liga Europa da temporada 2026-2027, diante do Benfica.

Sobre o caráter deste primeiro confronto do Rossoneri, Amorim revelou, na entrevista coletiva divulgada pelo site "Football Italia": "É uma grande oportunidade e o nosso primeiro jogo, um confronto histórico diante do Benfica em um nível europeu de peso. Rui Costa estará presente, e ele é uma das lendas do Milan, além disso eu já joguei pelo Benfica no passado, mas o mais importante é que se trata do nosso primeiro jogo nesta competição".

Diante das indicações de alguns que colocam o Milan entre os favoritos ao título nesta temporada, o treinador português esclareceu: "Estamos na competição e queremos vencê-la. É difícil olhar para a disputa e afirmar com certeza se somos ou não o candidato mais forte; há muitas equipes grandes e várias delas têm a chance de chegar à final".

E acrescentou: "O que eu sei é que, para chegar à final e disputar o campeonato, precisamos de um elenco forte, e com um elenco forte haverá rodízio constante, por isso todos devem estar prontos. Se evitarmos as lesões e todos os jogadores permanecerem no máximo grau de concentração até o fim da temporada, poderemos vencer qualquer jogo, e por isso digo que o nosso objetivo claro é tentar vencer esta competição".

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Em resposta a uma pergunta dos jornalistas portugueses sobre se ele esteve perto de voltar a treinar o Benfica antes de assinar com o Milan, Amorim revelou: "Eu não voltaria a treinar em Portugal. A minha decisão era parar e me dedicar à minha família por um ano, uma promessa que fiz a mim mesmo há 4 anos. A questão estava muito clara para mim, até que recebi uma ligação do Milan; conversei com os proprietários e eles me convenceram a voltar mais cedo do que eu esperava. Eu não voltaria a trabalhar em Portugal, e surgiu a oferta do Milan, e acredito que nenhuma outra oferta teria me feito voltar a treinar, porque eu estava decidido a tirar uma folga e precisava dela, mas o surgimento do Milan definiu a minha decisão".

Amorim prosseguiu com suas declarações ressaltando sua rejeição ao conceito de estabelecer um mínimo de ambição dentro do clube rubro-negro, explicando: "Para os grandes clubes, e o Milan é um clube grande, não existem metas mínimas. Seja qual for o resultado, se você não vencer, vocês estarão aqui para avaliar, criticar e dizer que isto não é suficiente, e essa é a minha experiência em Portugal também; se você não chega à final ou não conquista o título, é considerado um fracasso. Todos em Portugal dizem que o Benfica tem de vencer a Liga Europa e isso é natural, ou você vence ou não".

E concluiu: "Se não vencermos o título, seremos considerados insuficientes aos olhos de todos, por isso não quero ser o treinador que coloca chegar à semifinal ou às quartas de final como meta; isso não importa. O que importa é que temos apenas um objetivo, que é vencer, e qualquer coisa aquém disso nos exporá às críticas, e esse é o preço que se paga como treinador do Milan. Não é uma questão financeira, porque a Liga Europa não se compara à Liga dos Campeões, mas está ligada ao nosso orgulho e à nossa identidade".