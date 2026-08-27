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Amorim Torino MilanGetty

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Amorim põe fim às polêmicas sobre Maignan: "Ele está muito envolvido no projeto"

Milan

Na véspera de Milan x Venezia, o técnico do Milan, Ruben Amorim , concedeu entrevista coletiva para apresentar o duelo contra o Venezia, válido pela segunda rodada do campeonato da Serie A Enilive 2026/27. A seguir, alguns trechos de suas declarações.


Como você encontrou Maignan depois de um verão intenso para ele?

“Uma coisa que aprendi é que preciso ver as coisas com os meus próprios olhos para poder avaliá-las bem. Conversei com ele, é um jogador envolvido neste projeto, é um líder. É muito forte nos detalhes, exige respeito e queremos que permaneça aqui. Eu o vejo feliz com o novo treinador de goleiros. Sei que se falou muito dele nas redes sociais. Nos treinamentos, ele se comporta como um líder e isso me leva a pensar que está muito feliz aqui”

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