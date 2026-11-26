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Não falou de si mesmo nem buscou a glória pessoal. Pelo contrário, deu todo o mérito aos jogadores. Foi assim que Rúben Amorim, técnico do Milan, se apresentou na entrevista coletiva após a emocionante vitória por 4 a 2 sobre o Olympiacos, na Grécia, em uma noite louca na qual o Rossonero confirmou que é um time que não sabe desistir.

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Amorim se recusou, em declarações após a partida em que o Milan transformou uma desvantagem de dois gols em uma grande vitória, a atribuir o mérito a si mesmo ou às suas substituições, e foi claro: “Omari Hutchinson mudou o rumo do jogo mais do que eu”.

O treinador português acrescentou: “Não mudei o rumo do jogo. Ramos saiu por causa de dores, e a substituição foi algo natural. No segundo tempo, o Olympiacos foi muito agressivo, e sabíamos que eles eram capazes disso, mas esperávamos que tivessem mais dificuldades. Precisamos entender melhor a partida, tudo contribui para mudar o rumo de um jogo”.

E prosseguiu: “O que mudou o jogo foi o primeiro gol. O 4 a 2 é ótimo. Acho que os jogadores e a comissão técnica acreditaram na vitória, e sou grato a todos. Hoje mostramos que somos capazes de render mais e que precisamos de todos, mas o espírito está aí”.

Questionado se foi ele quem insistiu fortemente na contratação de Hutchinson na última janela de transferências de verão, Amorim respondeu de forma categórica: “Quando damos um passo no clube, todos estamos de acordo. Se um de nós discorda sobre um jogador, partimos para outra opção. Quando um jogador chega, é porque todos acreditam nele. Precisávamos de um jogador com essas características”.

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E continuou: “Às vezes é fácil perceber o talento dele. Ele teve uma temporada difícil com o Nottingham, mas brilhou com o Ipswich. É muito forte em espaços curtos e tem um grande potencial, especialmente com a camisa do Milan. Ele pode fazer essas jogadas com a bola com frequência”.

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Quando lhe disseram que agora teria de se acostumar aos elogios, respondeu com um sorriso confiante: “Não, nunca vou me acostumar. Estou preparado para tudo, sei que temos de vencer a próxima partida”.

Amorim também falou sobre o zagueiro Fikayo Tomori e as garantias que ele pode oferecer: “Acho que podemos considerar qualquer jogador como titular. Hoje, ele tem velocidade, o que é muito importante, e também tem experiência. Quando entra em campo, cumpre seu papel da melhor forma”.

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E completou: “A idade dele não importa. Ele pode evoluir muito e pode se adaptar a jogar no centro da defesa. Mudei de opinião em relação ao início da temporada, e sou grato por isso. Situações como essa mudam o rumo da temporada de um time, e estou feliz com isso. Ele se recuperou de uma lesão, hoje também estava preparado mentalmente e mostrou personalidade. Tem muita experiência, e sou grato ao departamento médico por isso”.

Sobre a comemoração de Moreira, jogador do Olympiacos que marcou nos minutos finais, Amorim foi claro e tranquilo: “Isso não vai se repetir. Moreira é um jovem que está jogando, mas precisa amadurecer. Sabemos que não aceitaríamos se alguém fizesse isso diante da nossa torcida. É responsabilidade minha, mas ele não fez isso com a intenção de ofender. Peço desculpas, mas ele não fez isso com a intenção de ofender”.

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Com essas palavras, Amorim encerrou uma noite louca em Atenas, uma noite em que o Milan provou ter espírito, personalidade e reservas capazes de virar qualquer partida, e em que ficou claro que o treinador sabe muito bem proteger seus jogadores e dar o mérito a quem merece.