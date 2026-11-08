Amorim: "Arbitragem? Vocês têm olhos e televisão: julguem por si mesmos. Deveríamos ter mais pontos"

Ruben Amorim, técnico do Milan, concede entrevista coletiva após o confronto com o Genoa, válido pela 11ª rodada da Serie A.

Por que essa diferença de espírito entre a Europa e o campeonato?

"Para nós, o rodízio é necessário. É claro que a partida de quinta-feira foi ruim para os jogadores que temos. Acho que é uma questão de mentalidade e precisamos enfrentá-la. A única maneira que conheço é trabalhar, treinar com os jogadores, explicar, mostrar os vídeos, porque algumas coisas foram tão evidentes que nem preciso explicar. Vou apenas mostrar alguns lances da partida, e eles vão entender

Está satisfeito com a atuação?

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"Estou satisfeito com a evolução que estamos tendo. Estamos mudando completamente nossa maneira de jogar. Temos mais posse de bola. Controlamos mais os jogos com a bola. Acho que tivemos alguns momentos nessas partidas, momentos muito bons, com uma boa cultura. Acho que estamos longe do fim. Acho que nos falta tempo no terço final do campo. Controlamos a bola longe da área adversária. Esse também é um ponto fundamental para que Goncalo Ramos tenha chances mais claras. É evidente que a culpa não é de Goncalo. Pulisic está longe da área. Gonçalo está longe da área. Todos esses jogadores atuam longe da área. Por isso, posso dizer que ainda estamos longe do produto final, porque seguimos trabalhando em uma boa progressão, mas depois perdemos muito tempo com a bola no terço final do campo".

Como avalia o método de arbitragem, incluindo o de hoje?

"Não vou comentar, porque sei que falar dos árbitros não ajudaria minha equipe. Vocês têm olhos, têm os canais, viram a partida. Podem julgar por si mesmos".

O Milan nunca erra em duas partidas seguidas...

"O que sinto é que, quando somos competitivos, somos difíceis de vencer e agora conduzimos a partida para o nosso estilo. Buscamos ter o controle com a bola. Quando não conseguimos ser competitivos, ficamos completamente perdidos. É uma grande diferença, mas é algo em que precisamos trabalhar. Mas repito: a evolução da equipe, a maneira como estamos jogando, é completamente diferente do início da temporada, e estou satisfeito com isso. Deveríamos ter mais pontos. É evidente que não estou feliz com a partida na Europa, não apenas pelo resultado, mas pela atuação. Resultados assim podem acontecer, mas nossas atuações estão longe do que queremos. Ainda assim, acho que seremos uma equipe melhor no futuro".