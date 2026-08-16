Rúben Amorim, técnico do Milan, garantiu que não sentiu nenhuma emoção especial durante o confronto contra seu antigo clube, o Manchester United, ressaltando que agora está no lugar onde deseja estar.

O Milan venceu o Manchester United por 4 a 2, em seu último jogo amistoso de preparação para a nova temporada, na noite de sábado, conquistando a primeira vitória da equipe italiana durante a pré-temporada de verão, antes do início das competições do Campeonato Italiano.

O treinador português viveu um período conturbado de 14 meses no estádio Old Trafford, antes de assumir o comando do Milan em junho, mas ele deixou claro que o confronto contra seu antigo clube não carregou nenhuma emoção adicional para ele.

Amorim disse à rede "Sky Sport Italia": "Não. Para mim, foi apenas um jogo normal. Desde que assinei com o Milan, não senti nada em relação ao Manchester United".

E acrescentou: "Tenho apenas orgulho de ter estado no Manchester United, e ainda amo o clube, mas depois de assinar com o Milan, não sinto nada de ruim em relação a nada, porque estou muito feliz, e porque estou no lugar onde quero estar. Só quero continuar aqui".

E continuou: "Claro que foi especial jogar diante deles novamente, mas eu queria conquistar a vitória em um dos jogos de preparação neste verão, para nos apresentarmos bem no campeonato, e mostrarmos uma boa imagem diante da nossa torcida, para que nos apoiem em nossa primeira partida".

O Milan reverteu a desvantagem e venceu por 4 a 2 o Manchester United, graças aos gols de Samuel Chukwueze, Alphadjo Cissé, Gonçalo Ramos e Ruben Loftus-Cheek. A equipe de Amorim inicia sua trajetória no Campeonato Italiano no próximo fim de semana, quando visita o Torino.

Amorim também abordou, após a partida, uma série de assuntos relacionados ao elenco de seu time, entre eles o futuro de Rafael Leão e sua decisão de deixar de contar com alguns jogadores.

O treinador afirmou que Leão terá de "lutar pela sua vaga" diante da concorrência de jogadores como Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers, acrescentando que não acredita que a lesão do jogador internacional português seja grave.

Amorim também afirmou que Mike Maignan e Adrien Rabiot receberam um período extra de descanso a seu pedido, devendo retornar ao Milan no domingo, em preparação para a partida de abertura da equipe no Campeonato Italiano.