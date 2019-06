"Amo jogar com o Anão" - Messi é a única razão para Di Maria ir para o Barcelona

Ex-Real Madrid conta que esteve perto de ir para o Barça, mas as negociações não tiveram desfecho positivo. Ele fala sobre desejo de jogar com Messi

Angel Di Maria se referiu a Lionel Messi como um "anão" e admite que, tendo tido a chance de se juntar ao no passado recente, ele só consideraria uma jogada como essa ao lado de seu companheiro de equipe argentino.

A estrela do se referiu a Messi como "Enano", que se traduz em anão em português, mas o termo é considerado respeitoso quando usado por colegas de Messi sobre o jogador de 31 anos.

De fato, a sensação do Barça foi chamada de Enano por muitos de seus companheiros de equipe de La Masia quando ele subiu para os profissionais do clube catalão, um apelido que ficou preso e é frequentemente usado por seus companheiros de equipe e amigos mais próximos.

E Di Maria discutiu como ele teve a chance de se juntar ao Barça no passado, depois de ficar quatro anos no arquirrival .

No final, nada veio do interesse da Catalunha, e o argentino seguiu no , mas ele admite que a única razão pela qual teria se juntado ao clube é poder jogar ao lado de Messi.

"Eu tive a chance de ir para Barcelona e isso não aconteceu", disse ao jornal Olé.

“A verdade é que, se eu fosse, era estar com ele [Messi], vigiá-lo todos os dias, porque quando ele pega a bola eu sou um espectador”.



(Foto: Getty Images)

Di Maria ainda está tendo a chance de trabalhar com o cinco vezes ganhador do Ballon d'Or com a , tendo feito parte do elenco da de 2019, e quer aproveitar ao máximo todas as saídas que recebe.

"Sim, adoro jogar com o Enano [anão], adoro vê-lo treinando também, as coisas que ele faz", acrescentou o atleta do PSG. "É algo único, impossível de explicar. No outro dia no treino, [Marcos] Acuña acertou um cruzamento que era impossível para qualquer um e ele marcou com um chute de primeiro. Lá você diz "é isso, deixe-o, o que você pode fazer, é um gol". Nenhum de nós poderia fazer isso. Por isso, estou aqui aproveitando", comentou.

Messi está de volta à Argentina, apesar de ter enfrentado críticas sobre sua contribuição em nível internacional e ter feito uma pausa na volta da de 2018.

"Eu o vejo feliz, muito feliz, ele se dá muito bem com os meninos", disse Di Maria.

O craque de 31 anos ainda está buscando a primeira honraria com seu país, tendo se recuperado em quatro grandes finais, e Di Maria acredita que a Argentina é capaz de acabar com essa corrida estéril em solo brasileiro neste verão.

Ele disse: “A questão é que somos a seleção argentina e temos o Messi. É difícil não ser favorito. Mas já sabemos que só porque você é a Argentina não significa que você vença. Hoje tudo é muito difícil. Se você não der tudo em campo, é complicado. Para conseguir este título, teremos que deixar cem por cento ou mais por aí”.

A Argentina deve abrir sua campanha na Copa América contra a no sábado.