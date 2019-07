Amistoso só no nome: jogador do Sevilla agride jovem do Liverpool nos EUA

Os espanhóis venceram por 2 a 1, mas o lance que impressionou foi a falta que rendeu cartão vermelho a Gnagnon

O foi derrotado por 2 a 1 para o , neste domingo (21), em amistoso de pré-temporada realizado em Boston, nos . Nolito abriu para os espanhóis, Origi igualou e Pozo, aos 90 minutos, decretou a vitória para a equipe da Andaluzia. Entretanto, o duelo ficou marcado por uma expulsão bastante bizarra para um encontro não oficial.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Na metade final do segundo tempo, o lateral-direito Yasser Larouci, jogador de 18 anos oriundo das categorias de base do clube inglês, avançava no campo de ataque driblando com velocidade e foi visivelmente agredido por Joris Gnagnon. O defensor do Sevilla chutou, com violência, o adversário, recebendo o cartão vermelho direto.

Larouci foi substituído logo na sequência e vai passar por reavaliação médica, para saber se houve lesão. Na crônica do jogo escrita no site oficial do Liverpool, os Reds lamentaram o incidente, dizendo que foi um jogo “que não deu para considerar, realmente, um amistoso”.

Depois do jogo, o técnico Jurgen Klopp demonstrou preocupação, embora inicialmente não dê para imaginar uma lesão grave: “a impressão é que ele teve sorte”, disse o alemão. “É claro que, assim como é de costume em lances assim, precisamos esperar um pouco. Ainda não sabemos 100%. Parece que ele teve sorte, eu falei com o médico e foi o que ele me disse, mas teremos que ver”.