Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Scheids
Jeroen van Poppel

Traduzido por

Amistoso do Fortuna sai completamente do controle: árbitro fica ferido após golpe de jogador

Metz x Fortuna Sittard
Metz
Fortuna Sittard
Amistosos de clubes

A árbitra Mathilde Demoncay se lesionou de maneira bastante bizarra neste sábado durante o amistoso entre FC Metz e Fortuna Sittard. A francesa foi atingida com força em meio a uma confusão pouco antes do intervalo e não voltou após a pausa. O Fortuna, aliás, perdeu por 3 a 1.


O Fortuna fez em solo francês seu quarto amistoso da pré-temporada. A equipe de Limburg foi derrotada pelo Metz, com Justin Hübner sendo o autor do único gol dos visitantes.

Segundo o Le Républicain Lorrain, o confronto foi “por vezes quente” e esteve longe de ser amistoso. Pouco antes do apito para o intervalo, os ânimos subiram de vez.

O atacante do Fortuna, Lequincio Zeefuik, teve sua camisa puxada e reagiu com fúria. Em seguida, ele se desentendeu com vários jogadores do Metz, o que deu origem a uma confusão.

Ligue 2
Grenoble crest
Grenoble
GRE
Metz crest
Metz
MET
Eredivisie
Fortuna Sittard crest
Fortuna Sittard
SIT
Cambuur crest
Cambuur
CAM

Demoncay tentou separar os jogadores, mas levou um golpe durante o tumulto. A árbitra caiu com força e não pôde continuar na partida.

Segundo a imprensa francesa, Demoncay sofreu uma concussão no incidente. Seu lugar em campo foi ocupado no segundo tempo por uma de suas assistentes.

Um árbitro amador estava por acaso presente como espectador e, após consulta, pôde entrar como bandeirinha.

O Fortuna encerra a pré-temporada na próxima sexta-feira com um jogo em casa contra o APOEL Nicósia. Duas semanas depois, a equipe inicia a nova temporada da VriendenLoterij Eredivisie com uma dura partida fora de casa contra o atual campeão nacional PSV.



Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google