Amistoso do Fortuna sai completamente do controle: árbitro fica ferido após golpe de jogador

A árbitra Mathilde Demoncay se lesionou de maneira bastante bizarra neste sábado durante o amistoso entre FC Metz e Fortuna Sittard. A francesa foi atingida com força em meio a uma confusão pouco antes do intervalo e não voltou após a pausa. O Fortuna, aliás, perdeu por 3 a 1.
O Fortuna fez em solo francês seu quarto amistoso da pré-temporada. A equipe de Limburg foi derrotada pelo Metz, com Justin Hübner sendo o autor do único gol dos visitantes.
Segundo o Le Républicain Lorrain, o confronto foi “por vezes quente” e esteve longe de ser amistoso. Pouco antes do apito para o intervalo, os ânimos subiram de vez.
O atacante do Fortuna, Lequincio Zeefuik, teve sua camisa puxada e reagiu com fúria. Em seguida, ele se desentendeu com vários jogadores do Metz, o que deu origem a uma confusão.
Demoncay tentou separar os jogadores, mas levou um golpe durante o tumulto. A árbitra caiu com força e não pôde continuar na partida.
Segundo a imprensa francesa, Demoncay sofreu uma concussão no incidente. Seu lugar em campo foi ocupado no segundo tempo por uma de suas assistentes.
Um árbitro amador estava por acaso presente como espectador e, após consulta, pôde entrar como bandeirinha.
O Fortuna encerra a pré-temporada na próxima sexta-feira com um jogo em casa contra o APOEL Nicósia. Duas semanas depois, a equipe inicia a nova temporada da VriendenLoterij Eredivisie com uma dura partida fora de casa contra o atual campeão nacional PSV.