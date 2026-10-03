Cerca de uma semana antes do clássico renano contra o arquirrival Borussia Mönchengladbach, tanto Thijs Dallinga quanto Ragnar Ache se lesionaram. Dallinga ficará fora por vários meses com uma lesão no ligamento cruzado, enquanto Ache terá de parar "por enquanto". Foi o que informou o clube da Bundesliga após exames realizados no sábado.
Os dois atacantes deixaram o estádio ainda durante a partida para diagnósticos mais precisos. O jogo terminou em 2 a 2 (2 a 1). Dallinga havia permanecido caído após uma dividida no primeiro tempo.
O holandês torceu o tornozelo e não pôde continuar jogando. Ache entrou em seu lugar, mas por pouco tempo: menos de dez minutos após ser acionado, o jogador de 28 anos levou a mão à coxa.
Depois do intervalo, ele não voltou ao gramado e, assim como Dallinga, estava a caminho da clínica.Getty Images
Como reagiu o técnico Rene Wagner?
"Temos de ver o que houve agora e, claro, esperar o melhor", disse o técnico Rene Wagner, ainda otimista, logo após a partida. Naquele momento, o treinador de 38 anos ainda não queria pensar em uma possível ausência dos dois centroavantes. "Agora esperamos que os dois fiquem bem. Todo o resto teremos de decidir quando chegar a hora. Primeiro, acreditamos no melhor."
Após a pausa para a data Fifa, o Colônia enfrenta o Gladbach em casa no dia 11 de outubro (15h30/DAZN).