Amigo "entrega" Marcelo Moreno que pode estar indo para o Corinthians

Atleta é especulado no time paulista que nega possível acordo

Apesar da negativa dos dirigentes do Corinthians, um amigo de Marcelo Moreno acabou "entregando" que o jogador está a caminho do Timão. Em vídeo divulgado no Instagram, neste sábado(22), Marcelo Moreno aparece ao lado de um colega que deixa claro que está a caminho do time Paulista.

"Olha o corintiano aí. Coringão, tamo chegando", disse Clebinho Fera.

Mais artigos abaixo

Marcelo Moreno retrucou.

"Pode ser, né?".

O jogador de 31 anos avalia a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro. Com passagens por Vitória, Grêmio, Flamengo e Cruzeiro, Marcelo Moreno está sem contrato e alega ter recebido contagem de vários clubes do Brasil.