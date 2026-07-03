Amigo de Ronaldo lança um ataque feroz contra os astros de Portugal por causa de Messi!

O mexicano Javier Hernández, conhecido como “Chicharito”, ex-atacante do Real Madrid, defendeu seu amigo português Cristiano Ronaldo, afirmando que o capitão da seleção de Portugal ainda é capaz de fazer a diferença, mas precisa de mais apoio de seus companheiros em campo, citando a maneira como a seleção argentina joga em prol de Lionel Messi.

Ronaldo conseguiu levar a Portugal às oitavas de final com a vitória sobre a Croácia (2 a 1), marcando o primeiro gol de pênalti e elevando sua contagem para três gols na edição atual.

As declarações de Chicharito vieram depois que Ronaldo foi alvo de críticas generalizadas durante a Copa do Mundo de 2026, devido à sua idade avançada e ao declínio de seus indicadores físicos em comparação com anos anteriores, apesar de ter contribuído para levar a Portugal às fases eliminatórias.

Chicharito disse em declarações à rede “Fox Sports”: “No primeiro jogo, Cristiano sofreu muitas críticas por não ter marcado, e alguns começaram a falar como se ele tivesse se tornado um problema para a seleção portuguesa”.

E acrescentou: “Então veio o segundo jogo, a equipe criou mais chances, e Ronaldo teve a sua oportunidade e marcou. Estamos falando de um jogador que tem 976 gols na carreira, e esse número por si só explica tudo”.

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O atacante mexicano elogiou a preparação física do astro português, apesar de ele ter 41 anos, dizendo: “Ele tem 41 anos e, mesmo assim, vimos ele arrancar atrás dos zagueiros a uma velocidade de quase 19 milhas por hora. Sim, ele não vai fazer essa arrancada 20 vezes por partida, mas ainda é capaz de fazê-la quando a equipe precisa.”

Chicharito citou a experiência da seleção argentina, explicando: “O melhor exemplo é Lautaro Martínez. Ele é o principal craque do Inter de Milão, mas, quando se junta à seleção argentina, faz tudo o que o técnico pede para ajudar Messi e servir à seleção”.

Ele concluiu suas declarações com uma mensagem direta aos jogadores de Portugal, dizendo: “Espero que os meio-campistas de Portugal percebam o valor do jogador que está à sua frente; em vez de tentarem competir com ele, devem aproveitar suas habilidades, pois a presença de um jogador como Ronaldo representa uma vantagem que deve ser aproveitada, e não um fardo para a equipe”.