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O argelino Riyad Mahrez, astro do Al-Shamal, do Catar, surpreendeu os jogadores do Al-Ahli, da Arábia Saudita, com um gesto carregado de carinho e lembranças.

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Mahrez visitou a concentração da equipe saudita poucas horas antes do aguardado confronto entre os dois times, na noite desta segunda-feira, pela Liga dos Campeões da Ásia Elite.

Perfis nas redes sociais compartilharam uma foto de Mahrez durante a visita à concentração do Al-Ahli, em uma cena que relembrou os três anos que o astro argelino passou vestindo a camisa do clube.

A visita acontece antes do primeiro reencontro de Mahrez com o ex-clube desde a transferência para o Al-Shamal. Desta vez, ele estará do outro lado, pronto para defender as cores da nova equipe diante dos antigos companheiros.

O Al-Ahli visita o Al-Shamal no Estádio Al Bayt, na cidade catariana de Al Khor, pela quinta rodada da fase de liga da Zona Oeste da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

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3 anos incríveis no Al-Ahli

Mahrez falou sobre o confronto na entrevista coletiva de pré-jogo e afirmou que os três anos que passou no Al-Ahli foram incríveis.

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Ele acrescentou que guarda boas lembranças do clube e de sua torcida, mas ressaltou a necessidade de deixar as emoções de lado e se concentrar em conquistar a vitória com a camisa do Al-Shamal.

O Al-Ahli anunciou oficialmente a saída de Mahrez em 4 de julho de 2026, depois de três temporadas no elenco. O argelino havia chegado ao clube vindo do Manchester City, da Inglaterra, no verão de 2023.

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Mahrez deixou sua marca no Al-Ahli, com 122 partidas disputadas em todas as competições, 37 gols marcados e 46 assistências.

O astro argelino contribuiu para um dos períodos continentais mais marcantes da história do clube, ao conquistar a Liga dos Campeões da Ásia Elite duas vezes consecutivas, nas temporadas 2024-2025 e 2025-2026, além da Supercopa Saudita em 2025.

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O duelo desta segunda-feira tem grande importância para as duas equipes na briga pelas vagas de classificação. O Al-Ahli entra em campo na sexta colocação da tabela da Zona Oeste, com 8 pontos, somados em duas vitórias e dois empates, sem nenhuma derrota nas quatro primeiras rodadas.

Do outro lado, o Al-Shamal ocupa a oitava posição, com 5 pontos, após uma vitória, dois empates e uma derrota, e busca aproveitar o fator casa e o apoio da torcida para diminuir a diferença para o Al-Ahli.

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O confronto dá a Mahrez uma oportunidade especial de enfrentar o ex-clube pela primeira vez desde a saída, em um momento em que o Al-Ahli quer manter a boa fase e voltar do Catar com os três pontos, enquanto o Al-Shamal espera conquistar uma vitória valiosa que o aproxime das primeiras posições.