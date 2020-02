América-RN x Sport Recife: onde assistir, escalação e horário do jogo da Copa do Nordeste

Partida será disputada neste sábado (22), pela quinta rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A Arena das Dunas será palco do duelo entre e Sport, neste sábado (22), às 18h (de Brasília), pela quinta rodada da . A partida terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada, e do Live FC, canal streaming que transmite a competição . A Goal também trará os principais lances do jogo em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO América-RN x DATA Sábado, 22 de fevereiro de 2020 LOCAL Arena das Dunas - Natal, BRA HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo será transmissão do Fox Sports, na TV fechada, e do LiveFC, canal streaming que transmite os jogos da competição. A Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A quinta rodada da Copa do Nordeste colocará frente a frente Sport e América. Está em quinto lugar com cinco pontos e precisa da vitória para entrar na zona de classificação do grupo A do torneio.

O América possui o mesmo número de pontos do Leão, mas está em quarto lugar no grupo B, posição que já garante o time potiguar na próxima fase da competição. Jogando em casa, a equipe busca a vitória para se firmar ainda mais no G-4 de seu grupo.



Provável escalação do América-RN: Ewerton; André Krobel, Geninho, Edimar e Michael; Wallace Rato, César Sampaio, Dione e Lelê; Adílio e Tiago Orobó

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Raul Prata, Thyere, Adryelson, Sander; William Farias, Rithely, Mugni; Ewandro, Barcia e Hernane.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AMÉRICA-RN

JOGO CAMPEONATO DATA América-RN 1 x 1 Copa do Nordeste 15 de fevereiro 2 x 2 América-RN Campeonato Potiguar 19 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO River-PI x América-RN Copa do 26 de fevereiro 20h30 (de Brasília) de Natal x América-RN Campeonato Potiguar 1 de março 15h (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 2 x 1 Sport 12 de fevereiro 2 x 0 Sport Copa do Nordeste 15 de fevereiro

Próximas partidas