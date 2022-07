América-RN x Jacuipense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série D

Partida acontece neste domingo (31), pelo jogo de volta da segunda fase da Série D; veja como acompanhar na internet

América-RN e Jacuipense se enfrentam neste domingo (31), na Arena das Dunas, a partir das 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da segunda fase da Série D. A partida terá transmissão ao vivo do InStat TV, no streaming.

Após a vitória por 1 a 0 no primeiro jogo, o América-RN entra em campo com a vantagem do empate para avançar às oitavas de final da Série D. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Edson Silva.

Caso o Jacuipense vença por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Se o time baiano fizer mais de um gol de saldo, fica com a vaga.

Prováveis escalações

Possível escalação do América-RN: Alef, Everton, Edson (Aleff), Jean Pierre; Araujo, Maycol, Romulo (Everton) e Elvinho (Erivan); Wallace Pernambucano (Lucio) e Iago.

Possível escalação do Jacuipense: Mota; Railan, Wesley,Cabral e Evandro (Radar); Kaefer, Newton, Henrique (Flavio) e Robinho (Jean); Thiaguinho (Ruan), Welder.

Desfalques da partida

América-RN:

sem desfalques confirmados.

Jacuipense:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO América-RN x Jacuipense DATA Domingo, 31 de julho de 2022 LOCAL Arena das Dunas - Natal, RN HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Jose Reinaldo Nascimento Junior e Lucas Costa (DF)

Quarto árbitro: Alciney Santos de Araujo (RN)

Últimos resultados e próximos jogos

América-RN

JOGO CAMPEONATO DATA Sousa 1 x 2 América-RN Série D 16 de julho de 2022 Jacuipense 0 x 1 América-RN Série D 24 de julho de 2022

Próximas partidas

Jacuipense

JOGO CAMPEONATO DATA Sergipe 2 x 0 Jacuipense Série D 16 de julho de 2022 Jacuipense 0 x 1 América-RN Série D 24 de julho de 2022

