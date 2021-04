América-RN x Cruzeiro: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Partida será nesta quarta-feira (14), pela segunda fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

América-RN e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (14), na Arena Dunas, a partir das 21h30 (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Brasil. O empate leva a disputa aos pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo da Rede Globo (Minas Gerais), na TV aberta, no SporTV e no Premiere, na TV fechada . Na Goal , você também acompanha o duelo em tempo real, clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO América-RN x Cruzeiro DATA Quarta-feira, 14 de abril de 2021 LOCAL Arena das Dunas, Natal, Brasil HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Cristhian Passos Sorence e Leone Carvalho Rocha (GO)

Quarto árbitro: Zandick Gondim Alves Junior (RN)

ONDE VAI PASSAR?

Raposa vai em busca da classificação na Copa do Brasil/ Foto: Vinicius Silva/Cruzeiro

A Rede Globo (Minas Gerais), na TV aberta, o SporTV e o Premiere, na TV fechada, transmitirão a partida desta quarta-feira (14). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O América-RN vive boa fase na temporada e é líder de seu estadual. Para o jogo desta quarta-feira, o único desfalque da equipe pe o zagueiro Flávio Boaventura, enquanto Geovani, recém-chegado, pode estrear pelo clube.

Do outro lado, o Cruzeiro vem de sequência de vitórias no Mineiro, inclusive, com triunfo sobre o rival Atlético. O técnico Felipe Conceição não conta mais com o zagueiro Manoel, que rescindiu contrato com o clube, rumo ao Fluminense. No entanto, o treinador deve repetir a equipe que entrou em campo no fim de semana.

Provável escalação do América-RN: Samuel Pires; Everton Silva, Alisson, Ian e Peri; Felipe Guedes e Serginho; Romarinho, Caxito e Luan Silva; Wallace Pernambuco.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Weverton, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho; Bruno José, Airton e Rafael Sobis.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AMÉRICA-RN

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 1 América-RN Campeonato Potiguar 8 de abril de 2021 Globo 0 x 0 América-RN Campeonato Potiguar 14 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-RN x ABC Campeonato Potiguar 18 de abril de 2021 16h (de Brasília) América-RN x Potiguar Campeonato Potiguar 28 de abril de 2021 A confirmar

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 0 Atlético-MG Campeonato Mineiro 11 de abril de 2021 Coimbra 0 x 2 Cruzeiro Campeonato Mineiro 7 de abril de 2021

Próximas partidas