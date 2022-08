América-RN x Caxias: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série D

Partida acontece neste domingo (28), pelas quartas de final da Série D; veja como acompanhar na internet

Valendo vaga nas semifinais e o acesso para a Série C de 2023, Caxias e América-RN se enfrentam neste domingo (28), na Arena das Dunas, a partir das 16h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Série D. A partida terá transmissão ao vivo do InStat TV, no streaming.

Após vencer o duelo de ida por 1 a 0, o Caxias tem a vantagem do empate em Natal.

O América-RN, por sua vez, precisa de um triunfo por dois gols de diferença para avançar, ou por 1 a mais para levar a decisão aos pênaltis.

Prováveis escalações

Possível escalação da Caxias: Andre Lucas, Marcelo, Batista, Wesley, Thiago Sales, Amaral, Tete, Matheuzinho, Hector e Maicon Assis.

Possível escalação do América-RN: Bruno, Edson, Alexandre, Erivan, Allef, Tessio, Everton, Wallace Pernambucano, Jean, Elvinho e Iago.

Desfalques da partida

Caxias

Marlon: fratura no tornozelo.

América-RN:

sem desfalques confirmados

Quando é?

JOGO Caxias x América-RN DATA Domingo, 28 de agosto de 2022 LOCAL Arena das Dunas, Natal - RN HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

Quarto árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RN)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Caxias

JOGO CAMPEONATO DATA Caxias 1 x 0 América-RN Série D 20 de agosto de 2022 Caxias 0 (3)x(0) 0 Real Noroeste Série D 13 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO A definir A definir A definir A definir

América-RN

JOGO CAMPEONATO DATA Caxias 1 x 0 América-RN Série D 20 de agosto de 2022 Moto Club 0 x 1 América-RN Série D 13 de agosto de 2022

Próximas partidas