América-RJ x Duque de Caxias: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

As equipes se enfrentam pela sexta rodada do Campeonato Carioca A2, neste sábado (7), às 15h; veja como acompanhar ao vivo na internet

América-RJ e Duque de Caxias se enfretam pela Série A2 do Campeonato Carioca, neste sábado (7), às 15h (de Brasília), pela sexta rodada. A partida terá transmissão ao vivo do canal do América-RJ , no YouTube. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO América-RJ x Duque de Caxias DATA Sábado, 7 de agosto de 2021 LOCAL Estádio Giulite Coutinho - Mesquita, RJ HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O América recebe o Duque de Caxias / Foto: Gilvan de Souza/CR Flamengo/Divulgação

A partida será transmitida pelo canal oficial do América-RJ, no YouTube, às 15h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

As duas equipes acabaram de estreiar na Copa Rio com vitórias, o América-RJ derrotou o 7 de Abril, e o Duque de Caxias bateu o Barra da Tijuca, agora o foco total é na Taça Corcovado, o segundo turno do Campeonato Carioca A2.

Em exames realizados, o técnico Josué Teixeira testou positivo para Covid-19 e não comandará a equipe no jogo de amanhã. O treinador já está isolado e sendo acompanhado pelo nosso Departamento Médico. — America RJ (de 🏠) (@AmericaRJ) August 6, 2021

O América-RJ está na quarta posição do grupo B, com 8 pontos, e o Duque de Caxias está na quinta colocação, com apenas dois pontos. O grande desfalque da partida pelo América-RJ, é o técnico Josué Teixeira, que testou positivo para Covid-19.

Provável escalação do América-RJ: Fernando; Pedro Paulo, Lucão, Caio, e Guilherme Baiano; Agú, Guilherme, Geovane; Marquinho, Jones Carioca e Wander.

Provável escalação do Duque de Caxias: Jaime; Oziel, Zé Carlos, Matheus Reis, Alan pires; Ronan, Thiaguinho, Magdiel; Alex Pixote, Bruno Veiga e Tatá.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AMÉRICA-RJ

JOGO CAMPEONATO DATA Gonçalense 1 x 0 América-RJ Campeonato Carioca A2 31 de julho de 2021 7 de Abril 0 x 4 América-RJ Copa Rio 3 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-RJ x Duque de Caxias Campeonato Carioca A2 7 de agosto de 2021 15h (de Brasília)

DUQUE DE CAXIAS

JOGO CAMPEONATO DATA Duque de Caxias 1 x 1 Angra dos Reis Campeonato Carioca A2 31 de julho de 2021 Barra da Tijuca 1 x 2 Duque de Caxias Copa Rio 4 de agosto de 2021

Próximas partidas