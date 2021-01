América-MG x Vitória: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo será disputado neste sábado (9), pela 33ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Defendendo a liderança do Campeonato Brasileiro , o recebe o neste sábado (9), no Independência, a partir das 19h (de Brasília), pela 33ª rodada. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, na TV fechada, além do Premiere, pelo pay-per-view. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO América-MG x Vitória DATA Sexta-feira, 9 janeiro de 2021 LOCAL Independência, Belo Horizonte - BRA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Assistentes:Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

Quarto árbitro: Leonardo Rotondo Pinto (MG)

Vico está confirmado no ataque rubro-negro (Foto: Leticia Martins/EC Vitória)

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, na TV fechada, além do Premiere, pelo pay-per-view. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

AMÉRICA-MG

Defendendo a liderança da Série B, o América-MG deve ir a campo com força total em busca do acesso, que está cada vez mais próximo.

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli, Daniel Borges, Messias, Anderson Jesus, Sávio, Zé Ricardo, Juninho, Alê, Ademir, Rodolfo e Felipe Augusto.

Lutando para seguir longe da zona de rebaixamento, o Vitória entra em campo precisando somar pontos. O terá dos desfalques de Vico e Ronaldo, que estão lesionados.

Provável escalação do Vitória: César; Leandro Silva, Wallace, Maurício Ramos e Rafael Carioca; Guilherme Rend, Matheus Frizzo, Fernando Neto e Thiago Lopes; Mateusinho (Ewandro) e Léo Ceará.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 América-MG Série B 2 de janeiro de 2021 América-MG 0 x 2 Copa do 30 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x América-MG Série B 12 de janeiro de 2021 19h15 (de Brasília) América-MG x -SP Série B 15 de janeiro de 2021 21h30 (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 1 x 1 Operário Série B 3 de janeiro de 2021 3 x 0 Vitória Série B 22 de dezembro de 2020

Próximas partidas