América-MG x Tolima: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Libertadores 2022

América-MG se enfrentam nesta quarta-feira (27), no Independência, a partir das 19h (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO América-MG x Tolima DATA Quarta-feira, 27 de abril de 2022 LOCAL Independência - Minas Gerais, MG HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andrés Cunha - URU

Assistentes: Nicolás Tarán e Carlos Barreiro - URU

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, no streaming, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (27), no Independência.

MAIS INFORMAÇÕES

Ainda sem saber o que é vencer na Copa Libertadores (um empate e uma derrota), e na lanterna do Grupo D, com apenas um ponto, o América-MG entra em campo com o apoio de sua torcida para alcançar a primeira vitória na competição.

"A gente conta com o apoio do torcedor, que ele vá e jogue junto com a equipe. Nós tivemos o último jogo duríssimo, contra o Atlético, e temos que manter este nível de jogo", afirmou o técnico Vagner Mancini.

As equipes buscam ingressar na zona de classificação, hoje ocupada por Atlético-MG e Independiente del Valle.

#BoraProIndepa! 🐰💚



Nação Americana, ainda é possível marcar sua presença no importante jogo desta quarta!



Vá ao estádio e seja nosso décimo segundo jogador!



🎟️ https://t.co/n0saxWFjok#CoelhãoNaLiberta #PraCimaDelesCoelho #SomosVolt pic.twitter.com/DU5TYzFff6 — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) April 26, 2022

Do outro lado, o Tolima, que também ainda não venceu na Libertadores e soma um ponto, chega embalado com duas vitórias nos torneios colombianos.

Vale destacar que é a primeira vez que América-MG e Tolima se enfrentam na história do futebol sul-americano.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 0 x 3 América-MG Copa do Brsil 19 de abril de 2022 Santos 3 x 0 América-MG Brasileirão 24 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Tolima Libertadores 27 de abril de 2022 19h (de Brasília) América-MG x Athletico-PR Brasileirão 30 de abril de 2022 16h30 (de Brasília)

TOLIMA

JOGO CAMPEONATO DATA Tolima 3 x 2 Deportivo Pereira Copa Colômbia 21 de abril de 2022 Alianza Petrolera 0 x 2 Tolima Campeonato Colombiano 24 de abril de 2022

Próximas partidas