América-MG x Tolima: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Libertadores 2022

Em busca da primeira vitória na Copa Libertadores, o América-MG recebe o Tolima nesta quarta-feira (27), às 19h (de Brasília), no Independência, pela terceira rodada da fase de grupos do torneio sul-americano.

Lanterna do Grupo D, com apenas um ponto, o Coelho chega pressionado após um empate e uma derrota, assim como o Tolima, que também registra a mesma pontuação e campanha.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Independência, o América-MG entrará em campo sem contar novamente com Wellington Paulista e Marlon, com problemas físicos, enquanto Iago Maidana e Lucas Kal, recuperados, podem ficar no banco de reservas.

Assim, o técnico Vagner Mancini pode repetir a mesma formação que venceu o CSA por 3 a 0, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

"A gente conta com o apoio do torcedor, que ele vá e jogue junto com a equipe. Nós tivemos o último jogo duríssimo, contra o Atlético, e temos que manter este nível de jogo", afirmou o técnico.

Do outro lado, o Tolima deve ter força máxima para encarar o Coelho. Apenas o zagueiro Moya, expulso contra o Independiente del Valle, é desfalque certo.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do América-MG: Jailson; Patric, Éder, Conti e João Paulo; Juninho, Zé Ricardo e Alê; Everaldo, Felipe Azevedo e Paulinho Bóia (Pedrinho).

Possível escalação do Tolima: Domínguez; Quiñones, Marulanda, Eduar Caicedo e Hernández; Juan David Ríos, Rovira, Plata e Miranda; Lucumí e Ramírez.

DESFALQUES

AMÉRICA-MG:

Wellington Paulista e Marlon: machucados

TOLIMA:

Moya: suspenso (cartão vermelho)

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre América-MG e Tolima será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, no streaming, nesta quarta-feira (27).