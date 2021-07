América-MG x Santos: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo será neste sábado (3), pela nona rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O América-MG recebe o Santos neste sábado (3), no Independência, a partir das 19h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo do Premiere , na TV fechada. Na Goal , você acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO América-MG x Santos DATA Sábado, 3 de julho de 2021 LOCAL Independência, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

Quarto árbitro: Murilo Francisco Misson Junior (MG)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Assistente VAR: Flavio Gomes Barroca (RN)

ONDE VAI PASSAR?



Peixer quer mais uma vitória no Brasileirão / Foto: Alexsander Schneider/Correspondente

O Premiere, na TV fechada, vai transmitir o jogo desta quarta-feira, às 20h30 (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

De ânimo renovado após conquistar o seu primeiro triunfo no Brasileirão, o América-MG agora quer dar sequência na competição. O técnico Vargner Mancini deve manter a escalação da equipe, para dar continuidade ao entrosamento e ao esquema tático do time.

Os nossos goleirões começando o aquecimento para o treino de hoje! 💪🏿🥅



Após empatar em casa na última rodada, o Santos - que encaminhou a venda de Luan Peres ao Olympique de Marselha - quer reencontrar a vitória no Brasileirão longe de seus domínios. Para o jogo deste sábado, o técnico Fernando Diniz conta com o retorno de Marinho, que cumpriu suspensão. Alison, por outro lado, segue fora devido a problema no joelho. Além disso, Kaio Jorge será poupado para evitar risco de lesão.

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Eduardo, Anderson Jesus, Eduardo Bauermann e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho Valoura e Marcelo Toscano; Felipe Azevedo, Ribamar e Rodolfo.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Kaiky (Danilo Boza) e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani (Carlos Sánchez); Marinho, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 0 Sport Brasileirão 30 de junho de 2021 Santos 2 x 0 Atlético-MG Brasileirão 27 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Athletico-PR Brasileirão 6 de julho de 2021 19h30 (de Brasília) Palmeiras x Santos Brasileirão 10 de julho de 2021 16h30 (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 3 x 4 América-MG Brasileirão 30 de junho de 2021 América-MG 1 x 1 Internacional Brasileirão 27 de junho de 2021

