América-MG x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Duelo é válido pelo jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e se enfrentam nesta terça-feira (22), no estádio Independência, às 21h30 (de Brasília), pelo duelo de volta da quarta fase da Copa do . O confronto está aberto, já que as equipes empataram por 2 a 2 no primeiro jogo. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e Premiere, na TV fechada.

QUANDO SERÁ?

JOGO América-MG x Ponte Preta DATA Terça-feira, 22 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Independência (MG) HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Fabio Leoni/Ponte Press)

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O América-MG vem de tropeço dentro de casa pela e agora vira a página para se voltar à . O Coelho precisa de uma vitória simples para avançar à próxima fase e conta com os retornos dos zagueiros Eduardo Bauermann e Messias, recuperados de covid-19, além de Zé Ricardo, Juninho e Alê, enquanto João Paulo segue dúvida.

Já a Ponte Preta empatou no fim de semana pela segunda divisão e também precisa de um placar mínimo em seu favor para conquistar a classificação. O técnico João Brigatti não poderá contar com Luizão (por força de contrato) e Dawhan, susenso. Já Rayan, Camilo e João Veras seguem se recuperando de contusões.

Escalação do América-MG: Mathes Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Eduardo Bauermann e João Paulo (Sávio); Zé Ricardo, Juninho e Alê; Marcelo Toscano, Léo Passos e Rodolfo.

Escalação do Ponte Preta: Ivan, Apodi, Wellington Carvalho, Alisson e Guilherme Lazaroni; Bruno Reis, Oyama e João Paulo; Moisés, Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 0 x 1 Série B 19 de setembro de 2020 Ponte Preta 2 x 2 América-MG Copa do Brasil 16 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x América-MG Série B 25 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília) CRB x América-MG Série B 28 de setembro de 2020 20h (de Brasília)

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 1 x 1 Operário Série B 9 de setembro de 2020 Ponte Preta 2 x 2 América-MG Copa do Brasil 16 de setembro de 2020

Próximas partidas