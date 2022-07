América-MG x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece nesta quinta-feira (21), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

América-MG e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (21), no Independência, a partir das 20h (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.



Sem vencer há duas partidas no Brasileirão, o América-MG entra em campo nesta quinta-feira querendo ganhar para tentar escapar da zona de rebaixamento. Atualmente, o Coelho está na 17ª posição, com 18 pontos marcados. A equipe mineira terá o retorno de Pedrinho, que cumpriu suspensão na última rodada, e pode ter também o reforço de Ricardo Silva, recém-chegado ao clube. Por outro lado, Zé Ricardo e Alê, com problemas físicos, são dúvidas, enquanto Wellington Paulista continua no departamento médico. Mais artigos abaixo Já o Palmeiras defende, por mais uma rodada, a sua liderança no campeonato. Com 33 pontos, o Verdão busca a vitória para manter a sua vantagem na tabela. O técnico Abel Ferreira segue sem contar com Rony, Jailson, Rafael Navarro e Jorge, lesionados, enquanto Piquerez, com dores na coxa esquerda, é dúvida, assim como Gabriel Veron, que está sendo negociado com o Porto. Por outro lado, Merentiel e López foram registrados no BID e podem estrear. Nos últimos 18 jogos entre as equipes, o Palmeiras venceu oito vezes, o América-MG duas, além de oito empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Éder, Luan Patrick (Iago Maidana) e Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho e Felipe Azevedo (Gustavinho ou Alê); Everaldo (Matheusinho), Pedrinho e Henrique Almeida.

Possível escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e Gabriel Veron (Lopez ou Merentiel).

Desfalques da partida

América-MG:

Wellington Paulista: lesionado.

Palmeiras:

Rony, Jailson, Jorge e Rafael Navarro: lesionados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Palmeiras é favorito contra o América-MG nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,85 na vitória do Verdão, $ 3,40 no empate e $ 4 caso o Coelho vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,80 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se ambos os times irão balançar as redes, pagando-se $ 1,85 caso sim, e $ 1,85 caso não.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO América-MG x Palmeiras DATA Quinta-feira, 21 de julho de 2022 LOCAL Independência, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio Machado (SC)

Assistentes: Kleber Gil e Alex dos Santos (SC)

Quarto árbitro: Michel Guimarães (MG)

VAR: Rodrigo D Alonso (SC)

Últimos resultados e próximos jogos

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 Cuiabá Brasileirão 18 de julho de 2022 Palmeiras 2 (3) x (4) 1 São Paulo Copa do Brasil 14 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Internacional Brasileirão 24 de julho de 2022 16h (de Brasília) Ceará x Palmeiras Brasileirão 30 de julho de 2022 16h30 (de Brasília)

América-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 0 x 3 RB Bragantino Brasileirão 17 de julho de 2022 Botafogo 0 x 2 América-MG Brasileirão 14 de julho de 2022

Próximas partidas