América-MG x Náutico: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Partida no Independência é válida pela 15ª rodada da Série B; veja como acompanhar pela TV e na internet

e se enfrentam nesta sexta-feira (9), no Independência, a partir das 19h15 (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro .A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO América-MG x Náutico DATA Sexta-feira, 9 de outubro de 2020 LOCAL Independência (MG) HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Caio Falcão/CNC)

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Há quatro jogos sem perder na Série B (3 empates e 1 vitória), o América-MG quer engatar uma sequência positiva para voltar frequentar o G-4.

Já o Náutico não vence há quatro partidas no campeonato e precisa vencer para não ver os rivais aumentarem a distância na tabela.

Escalação do América-MG: Matheus Cavichioli, Daniel Borges, Messias, Anderson Jesus e Sávio; Zé Ricardo, Juninho(Flávio), Alê e Felipe Azevedo; Léo Passos(Vitão) e Ademir(Felipe Augusto).

Escalação do Náutico: Jefferson, Hereda Camutanga, Rafael Ribeiro, William Simões, Matheus Trindade, Jean Carlos, Ruy, Dudu, Kieza, Thiago Fernandes.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 América-MG Série B 6 de outubro de 2020 América-MG 0 x 0 Série B 3 de outubro de 2020

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO -SP x América-MG Série B 16 de outubro de 2020 19h15 (de Brasília) América-MG x de Série B 20 de outubro de 2020 16h30 (de Brasília)

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Paraná 0 x 0 Náutico Série B 6 de outubro de 2020 Náutico 0 x 1 Confiança Série B 3 de outubro de 2020

