América-MG x Guaraní: escalação, desfalques e mais da Copa Libertadores 2022

O América-MG enfrenta o Guaraní nesta quarta-feira (23), às 19h15 (de Brasília), no Estádio Independência, pela segunda fase da Pré-Libertadores.

Depois de empatar sem gols com a URT no Campeonato Mineiro, o América-MG fará a sua estreia na história da competição após terminar em oitavo lugar no Brasileiro de 2021.

Do outro lado, o Guaraní chega pressionado para avançar na competição depois do vice campeonato paraguaio.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o primeiro confronto no Independência, o América-MG não poderá contar com Conti, expulso na Sul-Americana 2021, quando ainda vestia a camisa do Bahia. Éder e Iago Maidana formarão a dupla na zaga.

"A expectativa é grande, é alta. Depois de 10 anos na estrada no meu caso, como profissional, estive próximo de participar como comandante na Libertadores, mas Deus quis que fosse aqui no América, na sua primeira participação. Traz responsabilidade grande, mas sabemos que nossa equipe é forte, que vem com manutenção de espinha dorsal de jogadores", afirmou o técnico Marquinhos Santos, em entrevista ao GE.

Já o Guaraní terá os retornos de Rodi Ferreira e Josué Colman, mas Alberto Contrera, por opção do técnico Fernando Juberto, está fora.

Possível escalação do América-MG: Jailson; Patric, Iago Maidana, Éder e Marlon; Lucas Kal, Juninho, Alê e Felipe Azevedo; Everaldo (Pedrinho) e Wellington Paulista.

Possível escalação do Guaraní: Devis Vásquez; Rodi Ferreira, Marcos Cáceres, Roberto Fernandez e Guillermo Benítez; Marcelo Gonzáles, Jorge Mendoza, Rodrigo Fernandez e Josue Colmán; Fernando Fernández e Ariel Nuñez (Sergio Bareiro).

DESFALQUES

GUARANÍ:

Matías Segovia: suspenso

AMÉRICA-MG:

Germán Conti: suspenso

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre América-MG x Guaraní será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta quarta-feira, no Independência.