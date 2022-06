América-MG x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do Brasileirão

Jogo da 12ª rodada do Brasileirão acontece nesta quarta-feira (15); veja como acompanhar na TV e na internet

América-MG e Fluminense entram em campo na noite desta quarta-feira (15), no estádio Independência, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileirão 2022.A partida terá transmissão ao vivo do streaming da Globo, na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada.



Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO América-MG x Fluminense DATA Quarta-feira, 15 de junho de 2022 LOCAL Independência, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael Alves e Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Ronei Alves (MG)

VAR: Daniel Bins (RS)

Informações da partida

O América-MG quer por fim à sequência de maus resultados, já perdeu os últimos dois jogos no Brasileirão. O Coelho conta com o retorno de Felipe Azevedo, que foi absolvido pelo STJD. O Coelho segue com Iago Maidana, Paulinho Bóia, Matheusinho e Ramírez, lesionados, enquanto Matheus Cavichioli também se juntou ao grupo no departamento médico. Já o atacante Pedrinho está recuperado de amigdalite e pode ser utilizado por Vagner Mancini.

Já o Fluminense também terá ausências importantes, pois David Braz, André e Arias, titulares, estão suspensos. Além disso, Luan Freitas, Pineida e Fred estão lesionados. Mas há também notícias boas: Matheus Martins voltou após servir a seleção sub-20, enquanto Ganso retorna após cumprir suspensão.

Mais artigos abaixo

O #TimeDeGuerreiros iniciou o dia com o último treino no CT Carlos Castilho antes da viagem para Belo Horizonte! Amanhã tem @Brasileirao! 🇭🇺



📸: Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/C4obSwYJkf — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 14, 2022

Prováveis escalações

América-MG: Jailson, Patric, Conti, Éder, Marlon, Lucas Kal, Juninho, Alê, Felipe Azevedo, Everaldo, Aloísio.

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Manoel, Nino e Cris Silva; Wellington, Yago Felipe (Nonato), Ganso, Willian Bigode (Matheus Martins), Luiz Henrique e Cano.

Desfalques

América-MG

Matheus Cavichioli, Iago Maidana, Paulinho Bóia, Matheusinho e Índio Ramírez: departamento médico.

Fluminense

David Braz, André e Arias: suspensos.

Luan Freitas, Pineida e Fred: departamento médico.

Últimos resultados e próximos jogos

Fluminense

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 0 x 2 Atlético-GO Brasileirão 11 de junho de 2022 Fluminense 5 x 3 Atlético-MG Brasileirão 8 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Avaí Brasileirão 19 de junho de 2022 19h (de Brasília) Fluminense x Cruzeiro Copa do Brasil 23 de junho de 2022 19h (de Brasília)

América-MG

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 0 América-MG Brasileirão 12 de junho de 2022 América-MG 0 x 2 Ceará Brasileirão 8 de junho de 2022

Próximas partidas