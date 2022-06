América-MG x Flamengo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão Sub-20

Partida acontece nesta quinta-feira (30), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20; veja como acompanhar na TV

Valendo a liderança do Brasileirão Sub-20, América-MG e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (30), no SESC Alterosas, a partir das 19h (de Brasília), pela quarta rodada do torneio. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O Flamengo, que soma nove pontos até agora, entra em campo para defender a liderança, enquanto o América-MG, com sete, entra na briga para assumir o topo da tabela de classificação.

Os Garotos do Ninho chegam embalados após a boa vitória sobre o rival Botafogo por 2 a 0 e buscam manter o aproveitamento de 100%. São três vitórias em três jogos.

Prováveis escalações

Possível escalação do América-MG Sub-20: Carlos Araújo, Mateus, Jonathan Alecxander, Rafa, Kevyn, Paulo, Guilherme, Diogo, Luan, Theo, Renato e Adyson.

Possível escalação do Flamengo Sub-20: Kauã, Zé Welinton, Cleiton, Wesley, Daniel Cabral, Ryan, Diego Santos, Werton, Petterson e Kayke.

Desfalques da partida

Flamengo:

América-MG:

Quando é?

JOGO América-MG x Flamengo DATA Quinta-feira, 30 de junho de 2022 LOCAL SESC Alterosas - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 19h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 0 Grêmio Carioca Sub-20 22 de junho de 2022 Flamengo 2 x 0 Botafogo Brasileiro Sub-20 25 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Bangu Carioca Sub-20 6 de julho de 2022 10h (de Brasília) Flamengo x Cruzeiro Brasileiro Sub-20 9 de julho de 2022 A definir

América-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 1 América-MG Brasileiro Sub-20 18 de junho de 2022 Bahia 1 x 3 América-MG Brasileiro Sub-20 26 de junho de 2022

Próximas partidas