América-MG x Cuiabá: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste quinta-feira (17), pela quarta rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

América-MG e Cuiabá se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 16h (de Brasília), no Independência, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo do Premiere , na TV fechada. Na Goal , você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO América-MG x Cuiabá DATA Quinta-feira, 17 de junho de 2021 LOCAL Independência - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira Braga e Márcio Iglésias Araújo Silva (PI)

Quarto árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Assistente VAR: Roberto da Silva Santos (PB)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Cuiabá Fc/Divulgação

O Premiere, na TV fechada, são os canais que vai transmitir o jogo desta quinta-feira (17). Na Goal , o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ainda sem técnico após o pedido de demissão de Lisa, o América-MG será comandado por Cauan de Almeida, auxiliar fixo do clube. O Coelho chega para o confronto pressionado, já que não vence há sete jogos. Marlon e Zé Ricardo, lesionados, são desfalques.

O Cuiabá vai a Belo Horizonte em busca da sua primeira vitória no Brasileirão. Para o jogo desta quinta, o Dourado não terá Felipe Marques e Camilo. Por outro lado, Elton retorna à equipe, enquanto o recém-chegado, Murilo Rangel, foi relacionado.

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson e João Paulo; Juninho Valoura, Alê e Juninho; Ademir, Gustavo (Bruno Nazário) e Ribamar (Rodolfo).

Provável escalação do Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Auremir, Rafael Gava (Uillian Correia) e Pepê; Clayson, Jonathan Cafú e Elton..

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 0 América-MG Brasileirão 13 de junho de 2021 Criciúma 2 (3) x (2) 2 América-MG Copa do Brasil 9 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x América-MG Brasileirão 20 de junho de 2021 11h (de Brasília) América-MG x Juventude Brasileirão 24 de junho de 2021 16h (de Brasília)

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 0 Cuiabá Brasileirão 6 de junho de 2021 Cuiabpa 2 x 2 Juventude Brasileirão 29 de maio de 2021

Próximas partidas