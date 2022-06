América-MG x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão 2022

Jogo acontece neste sábado (4). pela nona rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

América-MG e Cuiabá se enfrentam neste sábado (4), no Independência, a partir das 16h30 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO América-MG x Cuiabá DATA Sábado, 4 de junho de 2022 LOCAL Independência - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon (SP) e Rodrigo Figueiredo Henrique (RJ)

Quarto árbitro: Marco Aurelio Augusto (MG)

VAR: Daiane Caroline Muniz (SP)

Onde vai passar?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (4), no Independência.

Informações da partida

Sem vencer há cinco jogos seguidos na temporada, com três empates e duas derrotas, o América-MG entra em campo pressionado pelos três pontos no Brasileirão. Na décima posição, com 11 pontos, o Coelho terá dois confrontos diretos contra o rebaixamento. Depois do Cuiabá, primeira equipe do Z-4, com oito pontos, terá pela frente o Ceará (nove pontos), no próximo dia 8.

Pelo Brasileiro, o América-MG vem de dois empates empates seguidos (Botafogo e Corinthians), enquanto a última vitória foi sobre o Atlético-MG, no dia 7 de maio.

Vagner Mancini não poderá contar com Iago Maidana, com fratura no pé direito. Assim, Luan Patrick é o mais cotado para assumir a posição.

Por outro lado, Everaldo, Wellington Paulista, Germán Conti e Avelar, liberados pelo departamento médico, ficam à disposição, assim como Éder, poupado no empate com o Corinthians.

Já o Cuiabá, lutando para deixar a zona de rebaixamento, vem de três derrotas e dois empates na Série A.

"É um jogo muito difícil, mas a gente está trabalhando firme e concentrados. A gente precisa pontuar no campeonato, buscar os resultados positivos. Todos estão chateados essa sequência que a gente vem tendo, que não é nem um pouco positiva, mas sabemos que precisamos melhorar e estamos tentando fazer isso no dia a dia.", afirmou Jenison.

Para o confronto, o técnico interino Luiz Fernando Iubel não poderá contar com os atacantes Alesson, suspenso, e Elton, lesionado.

Porém, João Lucas e Rafael Gava retornam após cumprirem suspensão na derrota para o Athletico-PR na última rodada.

Prováveis escalações

América-MG: Jailson; Patric, Éder, Luan Patrick. e Marlon; Lucas Kal, Rodriguinho, Alê e Felipe Azevedo; Henrique Almeida e Aloísio.

Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Uendel; Marcão, Pepê e Valdivia; Alesson, Felipe Marques e Jenison.

Desfalques

América-MG

Iago Maidana: fratura no pé direito.

Cuiabá

Alesson: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Elton: lesionado.

Últimos resultados e próximos jogos

América-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Independiente del Valle 3 x 0 América-MG Libertadores 26 de maio de 2022 Corinthians 1 x 1 América-MG Brasileirão 29 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Ceará Brasileirão 8 de junho de 2022 19h (de Brasília) São Paulo x América-MG Baiano 12 de junho de 2022 16h (de Brasília)

Cuiabá

JOGO CAMPEONATO DATA Melgar 3 x 1 Cuiabá Copa Sul-Americana 26 de maio de 2022 Cuiabá 0 x 1 Athletico-PR Brasileirão 29 de maio de 2022

Próximas partidas